12 января 2026, 10:19

Фото: Минобороны РФ

За минувшие сутки на ключевых направлениях фронта продолжаются активные боевые действия. Российские подразделения развивают тактический успех, наращивая давление на оборону противника на нескольких участках. В результате наступательных операций российскими военными достигнуто продвижение и заняты новые важные позиции, создающие угрозу окружения для группировок ВСУ. О ситуации в зоне проведения специальной военной операции читайте в материале «Радио 1».





Содержание Сумская область Харьковская область Краснолиманское направление Константиновское направление Покровское направление Северское направление Запорожское направление



Сумская область

Харьковская область

Краснолиманское направление

Константиновское направление

Покровское направление

Северское направление

Запорожское направление