Освобождение села Белогорье, продвижение у Малой Токмачки и окружение ВСУ под Константиновкой: последние новости СВО на 12 января
За минувшие сутки на ключевых направлениях фронта продолжаются активные боевые действия. Российские подразделения развивают тактический успех, наращивая давление на оборону противника на нескольких участках. В результате наступательных операций российскими военными достигнуто продвижение и заняты новые важные позиции, создающие угрозу окружения для группировок ВСУ. О ситуации в зоне проведения специальной военной операции читайте в материале «Радио 1».
Сумская областьРоссийские войска расширяют зону боевых контактов, активизируя наступательные действия на дополнительных участках Сумской области. Авиация ВС РФ наносит массированные удары по объектам украинской группировки. Подразделения ВСУ, неся потери, сосредоточены на фортификационных работах и пополнении ударных резервов для ответных действий. Из-за нехватки сапёров враг задействует стрелков и штурмовиков для строительства укреплений. За минувшие сутки наступающие части ВС РФ добились тактического успеха, улучшив позиции на нескольких направлениях. В районе Сум зафиксирован прогресс на четырнадцати отрезках фронта, под Краснопольем — на трех. Максимальный прирост территории на отдельных участках достиг 850 метров.
Харьковская областьВ окрестностях Волчанска сохраняется напряженная обстановка с непрерывными боестолкновениями. Армейская авиация, ствольная артиллерия и тяжелые огнеметные системы ВС РФ подавляют вражеские опорные пункты, создавая условия для атак пехоты. Украинская сторона, введя в бой пополненные резервы, предпринимает ответные действия. В Харькове высокоточным ударом ликвидирована база подготовки экипажей беспилотников-камикадзе. В результате поражения цели выведено из строя свыше тридцати военнослужащих противника.
На Старицком участке российские военные продолжают теснить неприятеля, добившись успеха на нескольких отрезках. Суточный прирост территории достиг 350 метров. Летчиками ВС РФ нанесены удары по районам сосредоточения двух механизированных бригад ВСУ. В районе Волчанских Хуторов, при огневом содействии тяжелых систем залпового огня, занято четыре строения с общим продвижением на 200 метров. В Григоровке и Великом Бурлуке российскими военными успешно атакованы с помощью авиаударов и беспилотных летательных аппаратов позиции украинской моторизованной и артиллерийской бригад.
Краснолиманское направлениеЮжнее Лимана подразделения ВС РФ развивают наступление, достигнув положительных результатов в районе Яровой. Российские военные наращивают давление в окрестностях Волчьего Яра и оттесняют противника к автомагистрали магистрали, ведущей на Александровку. Населённый пункт Редкодуб находится под полным контролем ВС РФ. Отдельные демонстративные действия противника с флагами, установленными с дронов, не оказывают влияния на оперативную обстановку.
Константиновское направлениеНа данном участке фронта операция приобретает характер масштабного обходного манёвра. Лесные массивы, прилегающие к водохранилищу Клебан-Бык, полностью зачищены и взяты под контроль российских военных. Ударные группы ВС РФ ведут наступательные действия в населённых пунктах Ильиновка, Бересток и Новодмитровка. Продвигаясь к ключевым пригородам, российские штурмовики создают угрозу полуокружения для группировки ВСУ.
Покровское направлениеНа Красноармейском (Покровском) участке фронта сохраняется высокий уровень напряженности. Наиболее тяжелые встречные столкновения отмечены на линии между населенными пунктами Новоподгороднее и Новониколаевка. Севернее Удачного подразделения ВС РФ, продолжая наступление, достигли балки Матюшина у трассы на Сергеевку. Боевые действия ведутся на окраинах населенного пункта.
В Гришинском районе обстановка стабильна. Противник, исчерпав возможности для активных действий, занял оборонительную позицию, оказывая сопротивление с помощью беспилотников и минометного огня. Вдоль железнодорожной линии от Родинского к Дорожному ВС РФ ведется планомерное уничтожение вражеских долговременных огневых точек в лесопосадках, сковывающих продвижение российских штурмовиков южнее Белицкого. Эффективно применяется тактика окружения и последовательной зачистки отдельных очагов сопротивления ВСУ.
Северское направлениеНа этом участке фронта достигнут значительный оперативный успех. Российские вооружённые силы прочно удерживают контроль над половиной населённого пункта Закотное. Вражеская группировка, располагавшаяся юго-западнее, полностью блокирована. В районе Озёрного продолжается интенсивное вытеснение противника. Его подразделения последовательно отброшены за естественный водный барьер — реку Северский Донец.
Запорожское направлениеМинобороны РФ официально объявило об установлении контроля над стратегически важным населенным пунктом Белогорье. Этот успех позволяет перерезать ключевую магистраль, связывающую Орехов и Пологи, и создать серьезные затруднения в снабжении ВСУ. Из Приморского российские военные успешно вытеснили вражеские формирования, проводится зачистка территории. У Малой Токмачки ВС РФ занят тюремный комплекс на южной окраине, ведется продвижение к украинским укреплениям в районе Орехова.
На Гуляйпольском участке превосходство ВС РФ сохраняется: поражены вражеские резервы у Верхней Терсы, а в районе Зализничного сорваны оборонные работы украинской стороны. Расширен плацдарм на реке Гайчур возле Святопетровки и Зеленого. Ожесточенное противостояние продолжается за высотные позиции севернее Ивановки. Войска РФ захватили высоты на западных подступах к Новопавловке, что привело к оперативному окружению гарнизона противника. Это сделало невозможным отступление ВСУ на данном участке.