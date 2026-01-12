Шесть беспилотников атаковали российский регион

12 января 2026, 09:26

Шесть беспилотников ВСУ сбили над Ростовской областью

Фото: iStock/bbsferrari

Силы ПВО сбили шесть беспилотников ВСУ в небе над Ростовской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.





По данным ведомства, вражеская атака была отражена 12 января в период с 07:00 до 08:00 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Ростовской области», — говорится в сообщении.