Шесть беспилотников атаковали российский регион
Шесть беспилотников ВСУ сбили над Ростовской областью
Силы ПВО сбили шесть беспилотников ВСУ в небе над Ростовской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
По данным ведомства, вражеская атака была отражена 12 января в период с 07:00 до 08:00 по московскому времени.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Ростовской области», — говорится в сообщении.Напомним, за ночь над регионами страны перехватили 13 украинских БПЛА. Большую часть из них — четыре дрона — подавили в Ростовской области.