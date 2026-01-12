В Финляндии признали правоту Путина
Профессор Малинен: Путин был прав насчет нацистов в рядах ВСУ
Президент России Владимир Путин был прав, когда говорил о нацистах на Украине. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X.
Так он прокомментировал статью нидерландской газеты о фашистах в рядах ВСУ. В своем посте Малинен согласился с позицией российского лидера в этом вопросе.
«Итак, президент Путин в этом вопросе все-таки был прав», — написал финский профессор.Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что украинские военные расстреляли 130 человек в городе Селидово в ДНР.