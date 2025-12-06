Освобождение села Безымянное, активные бои в городской черте Гришино и Мирнограде: последние новости СВО на 6 декабря
Боевые действия на фронте продолжают нарастать по всей линии соприкосновения. За минувшие сутки на основных стратегических направлениях российские подразделения добились ряда важных тактических успехов, укрепляя оперативную инициативу. Продолжаются активные наступательные действия и уничтожение ключевой инфраструктуры противника. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Сумская областьНа данном направлении ВС РФ продвинулись на отдельных участках, заняв лесные массивы. Общий успех — до 450 метров. В ходе точного удара беспилотной авиации РФ в районе Кияницы полностью выведен из строя командный пункт одной из мобильных бригад противника. По подтвержденным данным, в результате поражения цели противник понес значительные потери в личном составе, включая офицеров управления. На месте также уничтожена практически вся автотехника подразделения. В районе Андреевки разгромлены сводные группы трех отдельных формирований ВСУ. На Теткинском и Глушковском участках фронта значимых перемещений линии соприкосновения не зафиксировано, ситуация остается стабильной.
Харьковская областьНапряженные бои идут южнее Волчанска. ВС РФ увеличивают контролируемую территорию в приграничной зоне на хатненском участке. Штурмовая авиация и тяжелые огнеметы продолжают наносить точные удары по укреплениям противника, который перешел к пассивной обороне. В Вильче достигнут успех: занята часть района, продвижение составило 100 метров. В районе Лимана российские военные заняли новые рубежи, продвинувшись на 200 метров, освободив несколько жилых строений и заняв два вражеских укрепсооружения. На участке Меловое-Хатное продвижение достигло 250 метров. В районе Липцов расчетами беспилотников и артиллерией поражены узлы связи и автомобильная техника ВСУ.
Запорожское направлениеНа Запорожском фронте сохраняется наступательная инициатива наших войск, ведущих активные боевые действия по нескольким направлениям.
Контроль над значительной территорией Приморского уже установлен. Боевые действия теперь сосредоточены в северных районах города. В Степногорске подразделения успешно противостоят атакам вражеских беспилотников и закрепляются на захваченных этажах жилых домов, превращенных противником в опорные пункты.
На северо-восточных и восточных границах Гуляйполя разворачиваются ожесточённые бои. В районах Червоного и Зеленого Гая ведутся подготовительные мероприятия для уничтожения вражеских сил с последующим продвижением к городской черте. Кроме того, ВС РФ вытесняют формирования противника из южной окраины села Варваровка. Беспилотники успешно уничтожают вражеские объекты в районе Малокатериновки. В ответ противник атакует гражданские здания в Каменке-Днепровской.