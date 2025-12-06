ВСУ убили мирную жительницу ДНР

06 декабря 2025, 09:04

При атаке ВСУ на ДНР погибла мирная жительница

Фото: iStock/maxim4e4ek

Мирная жительница погибла при атаке ВСУ на Центрально-Городской район Горловки в ДНР. Об этом сообщил глава города Иван Приходько в своем телеграм-канале.





Кроме того, по его словам, украинские боевики нанесли артиллерийский удар по поселку Короленко. В результате двое жителей Горловки получили ранения. Их состояние не уточняется.

«Вечная память невинно убиенной. Соболезнования родным и близким», — написал Приходько.