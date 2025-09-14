Освобождение села Новониколаевка, окружение Северска и путь «через трубу» в Купянск: последние новости СВО на 14 сентября
ВС РФ продолжают уверенное наступление, демонстрируя тактические успехи на ключевых участках фронта. Особые успехи отмечены на Купянском, Покровском и Угледарском направлениях. Подробности о текущей ситуации на линии соприкосновения читайте в материале «Радио 1».
Сумская область
На Сумском направлении продолжаются ожесточенные бои. Российские подразделения активно продвигаются в районе Юнаковки, где противник оказывает серьезное сопротивление силами 47-й омбр и 92-й одшбр ВСУ. Несмотря на упорное сопротивление украинских войск, российские силы демонстрируют значительные успехи. За последние сутки в результате точных ударов российских артиллерийских подразделений и авиации уничтожены ключевые единицы техники ВСУ, включая самоходную артиллерийскую установку «Богдана» и боевую бронированную машину «Хамви».
Харьковское направление
На харьковском участке фронта продолжаются тяжелые бои в лесистой местности западнее Синельниково и на левом берегу реки Волчья. Несмотря на сложный характер местности и ожесточенное сопротивление ВСУ, российские войска методично продвигаются вперед, выбивая противника с укрепленных позиций. Особенно тяжелые бои отмечаются в районе лесных массивов, где украинские формирования пытаются использовать естественные укрытия для организации обороны. Однако российские подразделения, применяя современные средства разведки и высокоточное оружие, успешно нейтрализуют эти попытки.
Купянское направление
Российские подразделения прочно закрепились в северных районах Купянска, включая промышленную зону и частный сектор. Это продвижение является частью масштабной операции по установлению полного контроля над ключевым транспортным узлом, который играет критически важную роль в системе логистики и обороны Вооруженных сил Украины в регионе.
По данным украинских источников, российские бойцы используют газовую трубу в качестве маршрута снабжения для проникновения в город. Этот нестандартный подход позволяет обеспечивать передовые подразделения необходимыми ресурсами и подкреплениями, минуя традиционные пути сообщения. Ранее подобная тактика применялась в Авдеевке и Судже.
Российские войска продолжают расширять зону контроля в городской черте, занимая ключевые административные и промышленные объекты. По последним данным, под контролем ВС РФ находится около половины территории города, включая центр и важнейшие инфраструктурные объекты.
Северское направление
Российские подразделения ведут активное наступление на город Северск одновременно с трех направлений: восточного, северо-восточного и юго-восточного. Это позволяет создавать постоянное давление на оборону ВСУ и постепенно сужать кольцо вокруг города. Одним из ключевых достижений стало продвижение российских войск в направлении населенного пункта Дроновка, расположенного к северу от Северска. Это направление особенно важно, так как в районе Дроновки река Северский Донец имеет узкую ширину и минимум болот, что облегчает форсирование и дальнейшее продвижение.
В районе Серебрянки и Серебрянского лесничества продолжаются ожесточенные бои. Российские войска, отражая постоянные атаки ВСУ, сохраняют контроль над ключевыми позициями. По сообщениям с мест, украинские подразделения несут значительные потери, а их моральный дух падает. ВСУ массово сдаются в плен, что свидетельствует об их деморализации.
Покровское направление
На западном фланге Покровского направления продолжаются ожесточенные бои в районах Молодецкого и Удачного. Одним из ключевых достижений стало продвижение российских войск к южной окраине Покровска. Штурмовые группы ВС РФ активно действуют в городской черте, включая район железнодорожной станции, что имеет стратегическое значение для контроля над городом. По некоторым данным, боевые действия уже развернулись в центральной части города, что может свидетельствовать о начале основной фазы сражения за Покровск.
Российские войска взяли под контроль мощный укрепрайон в районе Покровска, что позволило им обеспечить плацдарм для дальнейшего наступления. Кроме того, отмечается успешное продвижение вдоль стратегически важной трассы, которая соединяет Покровск с другими ключевыми населенными пунктами региона. Потеря Покровска для ВСУ будет означать слом всей оборонительной системы в регионе и откроет путь для дальнейшего наступления на запад, в сторону Днепропетровской области.
Запорожское направление
На Запорожском направлении продолжаются ожесточенные бои за южную часть Степногорска. Украинские силы оказывают серьезное сопротивление, однако российские подразделения методично зачищают район квартал за кварталом. Одним из ключевых достижений стало уничтожение железнодорожной станции в Приморском, которую противник использовал в качестве укрепленного района, а также выход российских войск на юго-восточную окраину Гуляйполя со стороны Марфополя.
Угледарское направление
Российские войска осуществляют наступление широким фронтом от Темировки до Ольговского, что позволяет создавать постоянное давление на оборону ВСУ и не дает противнику возможности перебрасывать резервы на места. За последние сутки зона контроля российских войск расширена на 5 квадратных километров. Одним из ключевых достижений стало освобождение села Новониколаевка. Министерство обороны РФ официально подтвердило этот успех.
Российские подразделения оказывают значительное давление на позиции ВСУ в районе высот у Берёзового, которое находится западнее недавно освобожденного Тернового. Это продвижение создает угрозу флангового охвата для украинских войск в данном районе. Дополнительным успехом стало продвижение российских войск в лесной массив восточнее Великомихайловки.