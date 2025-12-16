На фронтах СВО продолжаются ожесточенные и напряженные наступательные действия ВС РФ. В то же время ВСУ провели перегруппировку сил на ряде участков и усилили контратаки. Особенно ожесточенные боестолкновения отмечаются на Харьковском, Северском, Покровском и Купянском направлениях. О ситуации в приграничных населенных пунктах фронтовой зоны читайте в материале «Радио 1».
Сумская область
На Сумском направлении российские военные продолжают вести активные наступательные действия на ряде участков фронта. Отмечается продвижение вглубь области до 700 метров. Интенсивная работа авиации ВКС РФ, артиллерии и ударных беспилотников сковывает противника, не позволяя ему проводить контратаки. В районе приграничного села Рыжевка фиксируются авиаудары по позициям ВСУ. Также на одном из участков ВС РФ уничтожена колонна военной техники и личного состава украинских формирований.
Харьковская область
За минувшие сутки на большей части данного направления отмечалось напряженное противостояние. Российские военные ведут бои за улучшение тактических позиций, продвигаясь вперед на нескольких участках. В населенных пунктах Вильче и Волчанские Хутора, а также в районе Прилипки штурмовыми группами ВС РФ были заняты новые строения, общее продвижение составило до 350 метров. Вблизи Старицы удалось занять и укрепиться на новых рубежах в лесной местности, углубившись на 300 метров. На меловском участке зафиксировано продвижение до 600 метров.
Авиация, ракетные комплексы, ствольная артиллерия и ударные БПЛА наносят удары по выявленным целям командования противника. В районе Великого Бурлука ударами дронов-камикадзе ликвидированы позиции одной из механизированных бригад ВСУ. Попытки вражеского командования ввести в сражение резервы для контратак, включая подразделения из состава 3-й ОТМБр ВСУ, пресекаются комплексным огневым воздействием. Одна из таких групп ликвидирована полностью. Отмечены продолжающиеся обстрелы гражданских объектов приграничных территорий РФ.
Купянское направление
Положение на данном участке фронта остается сложным. Противник активизировал наступательные действия, введя дополнительные резервы. ВСУ удалось занять позиции в окрестностях Московки, а также на нескольких кварталах в западной части города. Боевые действия ведутся непосредственно в городской черте с флангов, обстановка характеризуется как очаговая. На левом берегу реки Оскол продолжаются локальные стычки в районе Куриловки и железнодорожного узла Купянск-Узловой, где украинские подразделения оказывают сопротивление попыткам продвижения ВС РФ.
Северское направление
В ходе продолжающегося наступления подразделения ВС РФ продвинулись к западным подступам к Северску, взяв под полный контроль территорию мелового карьера. Закреплен успех в восточных кварталах населенного пункта Резниковка. Продолжаются бои за населенные пункты Закотное и Озёрное, а также в лесном массиве Диброва. Фактически взято под контроль село Свято-Покровское. Ведутся зачистки местности между двумя крупными автомобильными трассами. На северном участке фронта ведется операция по ликвидации группировки противника в районе между Ямполем и Платоновкой.
Гуляйпольское направление
На данном участке фронта продолжаются бои высокой интенсивности. Основные схватки переместились непосредственно в жилые кварталы города Гуляйполе, где подразделения ВС РФ ведут упорные боестолкновения за контроль над центральными улицами. В рамках развития наступления, после взятия села Варваровка, российскими военными успешно преодолены водные преграды в двух районах, что позволило сформировать и расширять оперативные укрепления на противоположном берегу реки Гайчур. В результате контролируемая территория была расширена за счет взятия села Песчаное, освобождение которого официально подтверждено Минобороны РФ. Командование противника предпринимает ответные действия, нанося контрудары в районе Андреевки.
Покровсвкое направление
Обстановка на данном участке фронта характеризуется как напряженная и динамичная. Основные боевые действия концентрируются в районе населенного пункта Гришино, где идут упорные столкновения. Отмечается перемещение вражеских резервных подразделений в район Сергеевки, что может указывать на подготовку к активным действиям с целью нанесения удара в сторону промышленной зоны города Красноармейска. В населенном пункте Димитров (Мирноград) организованная оборона противника нарушена. Его укрепленные позиции и ключевые узлы сопротивления последовательно уничтожаются ударами с воздуха и огнем тяжелой артиллерии.