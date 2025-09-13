Освобождение села Терновое, активное наступление ВС РФ по всем направлениям: последние новости СВО на 13 сентября
ВС РФ продолжают планомерное наступление на всех стратегических направлениях, демонстрируя эффективное сочетание высокоточного огневого поражения и грамотных тактических манёвров. Несмотря на попытки ВСУ удержать позиции за счёт переброски дополнительных резервов и иностранных наёмников, оперативная инициатива полностью сохраняется за российскими подразделениями. За последние сутки достигнут ряд значительных тактических успехов на ключевых участках фронта. Подробности — в материале «Радио 1».
Сумская область
На всем протяжении фронта в Сумской области продолжаются тяжелые бои. Украинское командование стянуло на это направление более 40 бригад и полков, переброшенных с других участков фронта, включая иностранных наемников. Южнее Юнаковки ударами авиации и оперативно-тактических ракетных комплексов ВС РФ была сорвана подготовка к атакам нескольких штурмовых групп 47-й ОМБР ВСУ. В результате уничтожено значительное количество личного состава противника, два танка и бронетранспортер Stryker. Этот населенный пункт является ключевым логистическим узлом для ВСУ в Сумском районе, что объясняет ожесточенность боев.
Харьковское направление
На левобережье Волчанска российские военные, сломив ожесточенное сопротивление противника, продвинулись на 100 метров и заняли техническое здание. Это продвижение позволяет усилить контроль над ключевыми позициями в городе. В лесу западнее Синельниково штурмовые группы ВС РФ продвинулись на 200 метров, заняли два опорных пункта и огневую позицию ВСУ. Это продвижение создает угрозу тылам украинских войск и нарушает их логистические маршруты.
На участке Меловое-Хатнее российские войска отразили атаку ВСУ и перешли в контрнаступление, продвинувшись на 1000 метров. Это существенно расширило зону безопасности у российской границы и позволило взять под контроль ключевые участки фронта. Кроме того, группа 143-й отдельной механизированной бригады ВСУ, усиленная военнослужащими 114-й отдельной бригады территориальной обороны, была окружена в лесном массиве возле Амбарного. В настоящее время идет ликвидация сил врага.
Покровское направление
В районе Молодецкого, Удачного и Муравки идут ожесточенные бои. Российские войска активно атакуют позиции ВСУ, добиваясь постепенного продвижения. Противник терпит значительные потери, но продолжает сопротивляться. В окрестностях Родинского российские силы достигли тактических успехов. Наши подразделения закрепились на новых позициях и продолжают расширять зону контроля. ВСУ пытаются контратаковать, но российские войска успешно их отражают.
В Никаноровке продолжаются ожесточенные бои. Российские войска активно атакуют позиции ВСУ, шаг за шагом продвигаясь вперед. Украинские силы пытаются контратаковать, но безуспешно. Российские подразделения укрепились на восточной окраине Нового Шахово. В западной части села сохраняется «серая зона», где столкновения продолжаются. ВСУ безуспешно пытаются вернуть контроль над селом, но их атаки отбиваются.
В Золотом Колодезе сражения перешли в центр села. ВС РФ ведут активные боевые действия, постепенно очищая село от противника. ВСУ предпринимают попытки контратак в районе Кучерова Яра, но они успешно отбиваются.
Краснолиманское направление
На Краснолиманском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Российские войска ведут активные наступательные операции на нескольких участках, включая районы Шандриголово, Дерилово и Новосёловки. Противник оказывает ожесточенное сопротивление, но несет значительные потери в живой силе и технике. ВС РФ демонстрируют успехи, расширяя подконтрольную территорию. Ведутся активные боевые действия с целью продвижения в направлении Мирного и Ставок.
Константиновское направление
На Константиновском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. В районе трассы Мирноград — Константиновка российскими подразделениями успешно выбиты опорные пункты ВСУ. Это достижение позволяет взять под контроль ключевые логистические маршруты противника. Российские войска завершили закрепление в Плещеевке и проводят зачистку района Белая Гора — Ступочки. Ликвидированы остаточные группы сопротивления противника.
Южнее Предтечино существенно расширена зона контроля. Российские подразделения укрепляют занятые позиции и продолжают планомерное продвижение. В Николаевке и Червоном ВС РФ нанесены точные удары по позициям ВСУ. Уничтожены склады боеприпасов и живая сила противника.
Угледарское направление
На Угледарском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Российские войска ведут активные наступательные операции, преодолевая сопротивление противника. Украинское командование перебросило на этот участок дополнительные силы, включая иностранных наемников, но это не меняет общей оперативной обстановки в пользу ВСУ.
Российские войска полностью освободили село Терновое, что стало важным тактическим успехом. Это достижение позволяет создать плацдарм для дальнейшего наступления вглубь обороны ВСУ. Российские войска продвинулись на 600 метров вглубь обороны ВСУ в районе Александрограда. Это продвижение позволяет усилить контроль над ключевыми высотами и нарушить логистические маршруты противника.
Северское направление
Российские подразделения продемонстрировали значительные тактические достижения в районах Выемки и Новосёловки. ВС РФ постепенно теснят противника, укрепляя свои позиции и расширяя зону контроля. Это продвижение позволяет создать плацдарм для дальнейшего наступления вглубь обороны ВСУ.
Продолжаются упорные бои в Кременских лесах, где российские войска ведут активные наступательные операции. Несмотря на сложные лесные условия, наши подразделения постепенно продвигаются вперед, уничтожая опорные пункты противника. ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление, но несут значительные потери.
Российские войска наступают на Северск в Донецкой Народной Республике сразу с трех сторон: с севера, юга и востока. Это создает угрозу тылам группировки ВСУ, дислоцированной в городе. ВС РФ планомерно продвигаются вперед, оказывая давление на украинские войска. В районах Выемки и Новосёловки проводятся зачистки освобожденных территорий от остаточных групп сопротивления ВСУ. Уничтожены несколько складов боеприпасов и живой силы противника.