Атаки ВСУ на Белгород продолжаются четвертый день подряд

13 сентября 2025, 09:18

Гладков сообщил о шести беспилотниках ВСУ в небе над Белгородом

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Шесть украинских БПЛА в настоящее время находятся в небе над Белгородом, два из них были подавлены. Об этом 13 сентября в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.





По его словам, ситуация в регионе остается крайне сложной. Четвертый день подряд ВСУ пытаются нанести удары по областному центру и Белгородскому району. Также атакам подвергаются и приграничные муниципалитеты.

«Сейчас в воздухе над Белгородом находятся шесть беспилотников, из них два уже сбиты», — написал глава региона.