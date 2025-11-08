Освобождение села Успеновка и открытие второго фронта для ВСУ в Димитрове: последние новости СВО на 8 ноября
На Донбассе и востоке Украины российские войска развивают наступление, добившись за последние сутки ряда тактических успехов. В настоящее время ведутся ожесточённые сражения за стратегически важные населённые пункты и ключевые транспортные артерии. Подробнее о ситуации в зоне СВО расскажет «Радио 1».
Сумская областьСитуация в Сумской области характеризуется напряженными позиционными боями. Командование ВСУ пытается использовать все имеющиеся средства для возвращения утраченных территорий. Помимо большого количества БПЛА, на данном направлении сосредоточено значительное количество ствольной артиллерии различных типов и калибров.
Российская армия активно использует авиацию. В дополнение к этому, применяется тяжелая реактивная артиллерия и ударные беспилотники. Расчеты БПЛА «Герань-2» имеющие увеличенную дальность действия и боевую часть, ведут огонь по объектам украинской инфраструктуры и позициям войск. За минувшие сутки российская армия успешно предотвратила попытку наступления штурмовой группы 225-го отдельного штурмового полка ВСУ в районе Андреевки, применив комплексное огневое воздействие.
Харьковская областьНа Харьковском направлении российские военные продолжают планомерное уничтожение пунктов дислокации иностранных наемников. Штурмовые отряды ВС РФ продолжают наступление в Волчанске и прилегающих районах. На Хатненском участке фронта отмечены значительные успехи. На левом берегу реки Волчья в Волчанске бойцы штурмовые группы РФ продвинулись на 350 метров и заняли 15 зданий, укрепившись на позициях. В лесном массиве западнее Синельниково ВС РФ проводят зачистку, продвинувшись за минувшие сутки на 500 метров и захватив два опорных пункта ВСУ.
Гуляйпольское направлениеМинистерство обороны РФ сообщило об освобождении села Успеновка. Российские войска продвинулись на километр в сторону Отрадного и сражаются за села Сладкое, Новое и Новоуспенское. Наступление идет вдоль линии Сосновка — Алексеевка — Новоалександровка, где ВС РФ удалось прорвать оборону противника в направлении Тихого. Бои также ведутся на подступах к Орестополю, при этом в районе Рыбного противник предпринимает активные контратаки.
Покровское направлениеРоссийские военные взяли под контроль северную часть Красноармейска и достигли улицы Металлургов, полностью освободив район «Динас». Значимым подтверждением успешного контроля стало появление российских бойцов на автомобилях в городе, что указывает на повышение уровня безопасности. Параллельно продолжается зачистка промышленных зон в районе молокоперерабатывающего и мясоперерабатывающего предприятий.
Российские войска достигли важного стратегического успеха, заняв село Ровное. Это событие фактически создало «второй фронт» для гарнизона ВСУ в соседнем Димитрове и заложило основу для его возможного окружения. Российские силы продолжают активные действия в районе формирующегося «котла» к югу от Димитрова и Покровска. На севере агломерации продолжаются встречные бои на западных окраинах Родинского.
Купянское направлениеК востоку от Купянска ситуация полностью стабилизирована российскими военными. Промышленный район с комбикормовым заводом находится под контролем российских подразделений. За минувшую неделю ВСУ предприняли шесть безуспешных штурмовых попыток, ни одна из которых не увенчалась прорывом российских позиций.
На других участках фронта продолжаются интенсивные боестолкновения в населённых пунктах Петропавловка, Куриловка и Купянск-Узловой. На южном направлении все попытки ВСУ организовать переправу через реку Оскол решительно пресечены огневыми средствами подразделений ВС РФ.