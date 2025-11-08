08 ноября 2025, 09:52

Фото: Минобороны РФ

На Донбассе и востоке Украины российские войска развивают наступление, добившись за последние сутки ряда тактических успехов. В настоящее время ведутся ожесточённые сражения за стратегически важные населённые пункты и ключевые транспортные артерии. Подробнее ​о ситуации в ​зоне СВО расскажет «Радио 1».





Содержание Сумская область Харьковская область Гуляйпольское направление

Покровское направление Купянское направление Краснолиманское направление



Сумская область

Харьковская область

Гуляйпольское направление



Покровское направление

Купянское направление

Краснолиманское направление