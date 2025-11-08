Достижения.рф

В США поняли причины начала СВО

Отставной полковник США Уилкерсон заявил, что понимает причины начала СВО
Фото: iStock/Maksym Kapliuk

Бывший глава аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник американских Сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил, что понимает причины начала СВО.



По словам экс-чиновника, которые приводит РИА Новости, он подумал, что его коллеги сошли с ума, когда узнал об их усилиях по втягиванию Украины в НАТО.

«Обе администрации — республиканская и демократическая — продвигали это. Мне это казалось совершенно бессмысленным», — сказал собеседник агентства.
Он также отметил, что, будучи профессиональным военным, он четко осознает, что президент России Владимир Путин принял соответствующее решение, поскольку увидел в этом экзистенциальную угрозу для страны.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что главным препятствием для урегулирования конфликта на Украине является нежелание России завершать боевые действия.
Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0