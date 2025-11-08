08 ноября 2025, 08:47

Отставной полковник США Уилкерсон заявил, что понимает причины начала СВО

Фото: iStock/Maksym Kapliuk

Бывший глава аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник американских Сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил, что понимает причины начала СВО.





По словам экс-чиновника, которые приводит РИА Новости, он подумал, что его коллеги сошли с ума, когда узнал об их усилиях по втягиванию Украины в НАТО.

«Обе администрации — республиканская и демократическая — продвигали это. Мне это казалось совершенно бессмысленным», — сказал собеседник агентства.