В США поняли причины начала СВО
Отставной полковник США Уилкерсон заявил, что понимает причины начала СВО
Бывший глава аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник американских Сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил, что понимает причины начала СВО.
По словам экс-чиновника, которые приводит РИА Новости, он подумал, что его коллеги сошли с ума, когда узнал об их усилиях по втягиванию Украины в НАТО.
«Обе администрации — республиканская и демократическая — продвигали это. Мне это казалось совершенно бессмысленным», — сказал собеседник агентства.Он также отметил, что, будучи профессиональным военным, он четко осознает, что президент России Владимир Путин принял соответствующее решение, поскольку увидел в этом экзистенциальную угрозу для страны.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что главным препятствием для урегулирования конфликта на Украине является нежелание России завершать боевые действия.