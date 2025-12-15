Освобождение села Варваровка, блокирование ВСУ в лесных массивах на берегах реки Оскол: последние новости СВО на 15 декабря
На фронтах СВО сохраняется напряженная обстановка. На Гуляйпольском направлении российские подразделения закрепили успех, установив контроль над еще одним населенным пунктом. Активные боевые действия ведутся также на северском и краснолиманском направлениях. О ситуации в приграничных населенных пунктах фронтовой зоны читайте в материале «Радио 1».
Сумская областьВС РФ продолжают методичное давление на семи участках, улучшив тактическое положение с общим продвижением до 600 метров. Авиация и ствольная артиллерия наносят высокоточные удары по объектам ВСУ. Отмечена передислокация дополнительных резервов неприятеля. На Сумском направлении задействована 160-я отдельная мотострелковая бригада противника, личный состав которой обучался в Польше. Для предотвращения самовольного оставления частей на этом участке ВСУ увеличило количество патрулей военной полиции. На Теткинском и Глушковском направлениях ситуация стабильна, существенных изменений нет.
Харьковская областьВ районе Вильчи ВС РФ освобождено свыше десяти строений, достигнуто продвижение на 400 метров. Западнее Лимана в лесном массиве взято под контроль три вражеских опорных пункта. При отражении вылазки 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ её атакующая группа ликвидирована. В районе Волчанских Хуторов занято девять домовладений с продвижением на 250 м, идёт зачистка территории.
На рубеже Меловое-Хатнее улучшены позиции на трёх отрезках с общим успехом до 550 метров. Точечным ударом беспилотников поражён штаб 3-й отдельной танковой бригады противника под Великим Бурлуком. На Липцовском участке изменений нет, ведутся мероприятия по радиоэлектронной борьбе. Командование ВСУ, угрожая отстранением командиру 57-й бригады, требует любой ценой вернуть потерянные рубежи, усилив его подразделениями из соседнего соединения.
Северское направлениеВС РФ на Северском выступе ведут наступление по трём направлениям, главный удар направлен на запад. Взят ключевой укреплённый район на тактической высоте, создававшийся противником несколько лет как комплекс долговременных огневых сооружений с разветвлённой подземной инфраструктурой. После взятия террикона подразделения ВС РФ расширяют свое влияние в сельской местности между Закотным и Резниковкой, приближаясь к их восточном окраинам. Продолжается зачистка Свято-Покровского и штурм соседнего Озёрного.
Купянское направлениеНа данном направлении продолжаются тяжёлые бои за город и окрестности. Украинская армия предпринимает попытки контратак на южной окраине Купянска, одновременно оказывая давление с западного и восточного флангов в попытке оттеснить части ВС РФ. Бои носят затяжной характер, с активным применением артиллерии и беспилотных средств.
Запорожское направлениеНа этом участке фронта подразделения ВС РФ сохраняют инициативу, наращивая давление в районе Приморского и улучшая позиции на восточных подступах к Степногорску. Бои характеризуются высокой динамикой, с массированным использованием ствольных систем и беспилотных летательных аппаратов. Одновременно ВСУ продолжают атаки на прифронтовые территории. В результате очередной атаки около 29 тысяч человек остались без электричества.
Гуляйпольское направлениеМинобороны РФ сообщило о взятии населенного пункта Варваровка, расположенного на левом берегу реки Гайчур. В результате этой операции был установлен контроль над территорией площадью около 12 квадратных километров и ликвидирован важный опорный пункт ВСУ. Захват Варваровки и продолжение наступления в восточной части Гуляйполя позволили очистить берег реки, что создало благоприятные условия для усиления давления на оборону противника в черте города.
На юго-востоке Гуляйполя продолжаются ожесточенные бои, и до центра остается примерно один километр. На северном участке фронта в районе Прилуки – Доброполье российские войска продолжают продвижение в западном направлении. Южнее Нового Запорожья также зафиксирован успех, подразделения противника отступают под интенсивным огневым воздействием российских военных.