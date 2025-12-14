Более 70 беспилотников пытались атаковать российские регионы

14 декабря 2025, 23:52

Минобороны РФ: ПВО за три часа сбила более 70 беспилотников

Фото: iStock/e-crow

Украинские беспилотники вторглись на территорию шести российских регионов, атаку отражали системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.





Большую часть целей выявили и уничтожили в небе над Ростовской областью. Там силы ПВО перехватили 52 украинских БПЛА. Ещё десять аппаратов российские военные ликвидировали на территории Брянской области. Три беспилотника сбили над Белгородчиной и ещё по два под Тулой и Рязанью. Один БПЛА перехватили над Волгоградской областью и ещё один над Азовским морем.



«В период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в сводке МО РФ.