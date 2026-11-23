Освобождение Соснового Бора, поражение подстанции в Днепропетровске и пунктов управления дронами ВСУ: последние новости СВО на 23 ноября
За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по ряду объектов на территории Украины, имеющих отношение к снабжению украинской армии. На некоторых направлениях штурмовые подразделения продвинулись вперёд, заняв более выгодные позиции. Расчёты беспилотников и артиллерийские подразделения атаковали пункты управления дронами, живую силу и технику противника, сорвав его попытки перегруппировки. Подробности — в материале «Радио 1».
Ночная работа ПВОМинувшей ночью расчёты противовоздушной обороны ВС РФ сбили 192 БПЛА самолётного типа. Средства перехвата сработали в небе над Брянской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Кировской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тамбовской, Ульяновской областями, а также над Краснодарским краем, Пермским краем, Республикой Татарстан, Республикой Башкортостан и Республикой Крым. Все цели ликвидированы штатными средствами поражения.
Удары ВС РФ по тыловым объектам УкраиныВ ночь на 23 ноября ВС РФ атаковали энергетические объекты, логистические узлы, портовые сооружения и гражданские суда, задействованные в снабжении украинской армии. В Днепропетровске выведена из строя подстанция 330 кВ, питавшая оборонные предприятия. В Измаиле Одесской области поражены портовые мощности, через которые шло поступление военных грузов на Украину. Юго-западнее Одессы уничтожен сухогруз с военными грузами на борту. Возле станции Днепродзержинск Днепропетровской области ликвидированы два локомотива, перевозивших технику и вооружение для ВСУ.
Штурмовики ВС РФ взяли опорный пункт ВСУ в ЗапорожьеМинувшим днем подразделения группировки «Восток» значительно продвинулись к укрепленному опорному пункту противника в Запорожской области. Согласно данным Минобороны РФ, воздушная разведка сопровождала выдвижение бойцов, вскрывая замаскированные позиции и отслеживая изменения обстановки. Штурмовики сломили сопротивление и зачистили занятые противником рубежи. Наибольшую трудность создавали тщательно скрытые укрытия, блиндажи и ходы сообщения: для маскировки боевики применяли подручные материалы, затруднявшие обнаружение входов. В результате штурма опорный пункт зачищен, военнослужащие закрепились на занятых позициях и создали условия для дальнейшего продвижения на Запорожском направлении.
Авиаудары по пунктам управления БПЛА ВСУ на правобережье ДнепраРасчет БПЛА «Скат» 18-й общевойсковой армии группировки «Днепр» при доразведке ранее выявленной цели на правом берегу Днепра в Херсонской области, контролируемом украинскими формированиями, обнаружил несколько пунктов управления беспилотниками ВСУ. Военное командование приняло решение о нанесении авиаудара с использованием авиабомб ФАБ-500, оснащённых унифицированным модулем планирования и коррекции.
Осуществляя объективный контроль боевой работы экипажа ВКС, расчет «Ската» зафиксировал уничтожение цели. В условиях современной тактики совместная работа подразделений войск беспилотных систем, артиллерии и авиации показывает высокую эффективность и результативность в выполнении задач по огневому поражению противника.
ВС РФ уничтожили пункты управления гексакоптерами ВСУОператоры разведывательных дронов подразделения войск беспилотных систем группировки «Восток» в Запорожской области отследили траектории полетов тяжелых гексакоптеров противника, применявшихся для ударов по передовым позициям. Наблюдение за зонами возвращения аппаратов позволило вскрыть расположение замаскированных пунктов управления, размещенных в укрытиях и лесополосах. Для их ликвидации задействовали расчеты 152-мм буксируемых гаубиц «Мста-Б».
Артиллеристы нанесли серию ударов по выявленным позициям. Огонь сосредоточили на укрытиях с операторами беспилотников, а также местах хранения и подготовки гексакоптеров к вылетам. В результате поражены пункты управления тяжелыми аппаратами вместе с размещенным оборудованием. Уничтожение объектов беспилотной авиации нарушило работу расчетов противника и ограничило возможности применения ударных гексакоптеров на этом участке.
Срыв ротации ВСУ под ЗапорожьемВ ходе воздушной разведки операторы дронов группировки «Восток» в Запорожской области засекли перемещение групп ВСУ. Противник пытался провести ротацию на передовых позициях, доставляя живую силу на квадроциклах, а отдельные пехотные группы двигались вдоль лесополос, стремясь скрытно добраться до укреплений. По информации Минобороны РФ, по выявленным целям операторы ударных беспилотников нанесли серию ударов. В результате поражения движущихся квадроциклов уничтожены транспортные средства вместе с находившимися на них военнослужащими.
Удары также нанесли по группам противника, передвигавшимся пешим порядком вдоль лесополос. Часть боевиков успела укрыться в оборудованных опорных пунктах, однако это не позволило им избежать поражения: операторы ударных БПЛА продолжили атаки по выявленным укрытиям, уничтожив находившуюся в них живую силу.
Успехи группировки войск «Север»Бойцы 82-го мотострелкового полка 69-й мотострелковой дивизии 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Север» заняли населенный пункт Сосновый Бор Харьковской области. В ходе боев штурмовые группы корректировали артиллерийский огонь, а расчеты ударных дронов с воздуха вскрывали пути перемещения техники украинских националистов и заблаговременно уничтожали транспорт подвоза, прерывая снабжение противника боеприпасами и продовольствием. Закрепившись в селе, ВС РФ начали зачистку зданий, подвалов и прилегающей территории.
В ходе боевых действий были уничтожены подразделения двух механизированных бригад, одного штурмового полка ВСУ и двух бригад территориальной обороны в районах Новоселовки, Хатнего, Плоского, Рубежного, Подсереднего и Федоровки Харьковской области. В Сумской области также подверглись ударам формирования механизированной, двух аэромобильных бригад ВСУ и двух бригад территориальной обороны в районах Хотеня, Радьковки, Пушкаревки, Краснополья, Степановки и Спасского. В результате работы российских военных противник понес значительные потери: более 120 человек личного состава, три автомобиля и одна станция радиоэлектронной борьбы выведены из строя.