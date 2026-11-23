23 ноября 2026, 09:05

Фото: Минобороны РФ

За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по ряду объектов на территории Украины, имеющих отношение к снабжению украинской армии. На некоторых направлениях штурмовые подразделения продвинулись вперёд, заняв более выгодные позиции. Расчёты беспилотников и артиллерийские подразделения атаковали пункты управления дронами, живую силу и технику противника, сорвав его попытки перегруппировки. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Ночная работа ПВО Удары ВС РФ по тыловым объектам Украины Штурмовики ВС РФ взяли опорный пункт ВСУ в Запорожье Авиаудары по пунктам управления БПЛА ВСУ на правобережье Днепра ВС РФ уничтожили пункты управления гексакоптерами ВСУ Срыв ротации ВСУ под Запорожьем Успехи группировки войск «Север»



Ночная работа ПВО

Удары ВС РФ по тыловым объектам Украины

Штурмовики ВС РФ взяли опорный пункт ВСУ в Запорожье

Авиаудары по пунктам управления БПЛА ВСУ на правобережье Днепра

Фото: Минобороны РФ

ВС РФ уничтожили пункты управления гексакоптерами ВСУ

Срыв ротации ВСУ под Запорожьем

Успехи группировки войск «Север»