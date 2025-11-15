Основатель Pink Floyd Уотерс назвал киевский режим нацистским и далеким от демократии

15 ноября 2025, 06:41

Роджер Уотерс (Фото: Instagram* @rogerwaters)

Известный английский музыкант и основатель легендарной рок-группы группы Pink Floyd Роджер Уотерс назвал киевский режим нацистским и заявил об отсутствии демократии на Украине. Свое мнение он высказал в разговоре с РИА Новости.





Исполнитель подчеркнул, что запрет русского языка и прославление Степана Бандеры несовместимы с демократическими принципами. По его мнению, демократию на Украине «разрушили еще во время незаконного государственного переворота».





«Вы избавляетесь от (бывшего украинского лидера Виктора) Януковича и устанавливаете правительство, которое вам больше нравится и которое является нацистским правительством», — возмутился Уотерс.