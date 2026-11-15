Освобождение Терсянки, ликвидация пунктов управления БПЛА и бронетехники ВСУ: последние новости СВО на 15 ноября
Российские войска продолжают наносить удары по тыловой инфраструктуре противника и ведут активные действия на основных направлениях военной спецоперации. Подразделения группировок «Север», «Восток», «Южная» и «Центр» на передовой поражают технику, укрепления и пункты управления ВСУ, а также расширяют зону подконтрольной территории. Подробности — в материале «Радио 1».
Ночная работа ПВОМинувшей ночью расчёты противовоздушной обороны ВС РФ сбили 533 БПЛА самолётного типа. Средства перехвата сработали в небе над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Тульской, Ульяновской областями, а также над Краснодарским краем, Республикой Крым, Республикой Татарстан и акваториями Азовского и Чёрного морей. Все цели ликвидированы штатными средствами поражения.
Удары ВС РФ по тыловым объектам УкраиныВ ночь на 15 ноября ВС РФ продолжили серию атак с применением беспилотников, нацеленных на энергетические объекты, портовые и железнодорожные узлы, а также на суда, задействованные в снабжении украинских войск. Среди поражённых целей — подстанция в Великих Межиричах Ровенской области, питающая логистические центры, где хранится военное имущество.
В порту Черноморск уничтожены паромный терминал, портовое управление и электроподстанция, обеспечивавшие обработку поступающих на Украину грузов. В море поражён сухогруз, перевозивший в Одессу военную продукцию и товары двойного назначения. Кроме того, выведены из строя два локомотива в районе станции Днепропетровск, задействованные в перевозках для нужд ВСУ.
Уничтожение квадроциклов ВСУ в Харьковской областиПодразделения группировки «Север» ведут активную работу в своей зоне ответственности, сосредоточив усилия на расширении полосы безопасности вдоль госграницы в Сумской и Харьковской областях. Расчёты ударных БПЛА войск беспилотных систем наносят огневое поражение командным пунктам, дронам, укреплениям, технике и живой силе противника.
Минувшим днем в Харьковской области специалисты подразделения беспилотников 71-й мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса выявили и уничтожили несколько квадроциклов, использовавшихся боевиками для снабжения. Операторы FPV-дронов с кумулятивными боевыми частями заняли район дежурства и отслеживали маршруты противника. Координаты целей передали на командный пункт и операторам ударных систем. Объективный контроль зафиксировал прямые попадания и уничтожение квадроциклов, которыми противник пытался доставить продовольствие, боекомплекты и топливо на позиции.
Разведка ВС РФ вскрыла опорные пункты ВСУОператоры разведывательных дронов подразделения войск беспилотных систем группировки «Восток» обнаружили в Запорожской области сеть укреплённых опорных пунктов противника. На вражеских позициях находились блиндажи, огневые точки и укрытия для личного состава. Для поражения выявленных объектов задействовали расчёты 122-мм гаубиц Д-30.
Артиллеристы провели серию ударов осколочно-фугасными снарядами по укреплениям, уничтожив блиндажи, огневые точки и живую силу ВСУ в укрытиях. При боевой работе и корректировке огня применялись штатные средства связи и управления. В результате огневого поражения разрушен ряд оборонительных сооружений, что ослабило передовые позиции противника и ограничило его возможности удерживать занимаемые рубежи.
Ликвидация ВС в Славянско-Краматорской агломерацииВ районе Славянско-Краматорской агломерации операторы беспилотных систем 58-го отдельного батальона специального назначения «Южной» группировки войск в ходе воздушной разведки обнаружили пункт управления беспилотной авиацией противника. Расчёты разведывательных дронов передали координаты цели операторам дронов-камикадзе. Точечными ударами FPV-дронов объект ликвидировали вместе с находившимися там расчётами и специальным военным оборудованием.
«Центр» сжёг четыре бронемашины ВСУНа Днепропетровском направлении операторы ударных дронов подразделения беспилотных систем 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Центр» уничтожили четыре боевые бронированные машины противника. Бронетехнику выявили в ходе воздушной разведки, которую операторы БПЛА ведут в режиме непрерывного боевого дежурства.
Наблюдая за маршрутами выдвижения и местами сосредоточения противника, ВС РФ установили точные координаты целей. Полученные данные позволили оперативно принять решение на огневое поражение. Удары наносились в режиме реального времени, что не оставило ВСУ возможности вывести технику из-под огня или укрыть её на запасных позициях. В результате точных ударов все четыре боевые бронированные машины противника уничтожены вместе с экипажами.