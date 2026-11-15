15 ноября 2026, 09:45

Фото: Минобороны РФ

Российские войска продолжают наносить удары по тыловой инфраструктуре противника и ведут активные действия на основных направлениях военной спецоперации. Подразделения группировок «Север», «Восток», «Южная» и «Центр» на передовой поражают технику, укрепления и пункты управления ВСУ, а также расширяют зону подконтрольной территории. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Ночная работа ПВО Удары ВС РФ по тыловым объектам Украины Уничтожение квадроциклов ВСУ в Харьковской области Разведка ВС РФ вскрыла опорные пункты ВСУ Ликвидация ВС в Славянско-Краматорской агломерации «Центр» сжёг четыре бронемашины ВСУ Успехи группировки войск «Восток»



Ночная работа ПВО

Удары ВС РФ по тыловым объектам Украины

Уничтожение квадроциклов ВСУ в Харьковской области

Разведка ВС РФ вскрыла опорные пункты ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Ликвидация ВС в Славянско-Краматорской агломерации

«Центр» сжёг четыре бронемашины ВСУ

Успехи группировки войск «Восток»