Раскрыты жертвы атаки ВСУ на Ростовскую область
Один человек погиб при ночной атаке БПЛА на город Таганрог в Ростовской области. Об этом 15 ноября сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем канале в мессенджере MAX.
По его словам, погибший работал главным инженером электроподстанции. Слюсарь выразил соболезнования его родным и близким. Он отметил, что еще четыре человека — трое мужчин и одна женщина — получили ранения при падении обломков беспилотников на машины на трассе и на автозаправочной станции. Всех пострадавших госпитализировали.
Накануне губернатор писал, что при падении дрона в хуторе Северный Сад получило повреждения здание гостиницы. Внутри начался пожар, который вскоре потушили.
До этого об отражении атаки БПЛА сообщал мэр Москвы Сергей Собянин.
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