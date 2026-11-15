Раскрыты жертвы атаки ВСУ на Ростовскую область

15 ноября 2026, 08:04

Слюсарь: один человек погиб при атаке ВСУ на Таганрог

Фото: iStock/bbsferrari

Один человек погиб при ночной атаке БПЛА на город Таганрог в Ростовской области. Об этом 15 ноября сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем канале в мессенджере MAX.