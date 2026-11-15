Названо число беспилотников, атаковавших этой ночью Россию

15 ноября 2026, 09:03

Силы ПВО сбили 533 БПЛА над Россией за ночь

Фото: iStock/Terry Papoulias

В ночь с 14 на 15 ноября система ПВО перехватила 533 вражеских БПЛА над территорией России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем канале в мессенджере MAX.