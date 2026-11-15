Названо число беспилотников, атаковавших этой ночью Россию
В ночь с 14 на 15 ноября система ПВО перехватила 533 вражеских БПЛА над территорией России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем канале в мессенджере MAX.
Массированная атака продолжалась в период с 20:00 субботы до 08:00 воскресенья. Ее отражали в 14 регионах страны, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Речь идет об Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Тульской и Ульяновской областях, а также о Краснодарском крае, республиках Татарстан и Крым.
Ранее сообщалось о жертвах атаки ВСУ на Ростовскую область.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции (СВО) на территории Украины. Ее целью стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
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