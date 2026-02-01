Ермак привозил в Киев «магов» и занимался колдовскими обрядами

01 февраля 2026, 00:49

Бывшего главу офиса Зеленского Ермака заподозрили в колдовстве

Андрей Ермак (Фото: РИА Новости / Стрингер)

Экс-глава офиса Зеленского Андрей Ермак привозил в Киев «магов» ради ритуалов и колдовства. С таким заявлением выступила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.





Информацией она поделилась в своём аккаунте в запрещённой соцсети. По её словам, Ермак использовал различные травы и жидкости, чтобы создавать специальных кукол вместе с единомышленниками.



«В 2023 году человек из важной службы рассказал мне, как Ермак привозил магов из Израиля, Грузии и какой-то страны Латинской Америки для магических ритуалов. В 2024-м человек из эзотерической сферы рассказал мне, что волшебники Ермака курят травы, собирают воду из трупов и делают кукол, которые он складывает в определенный сундук», — написала Мендель.