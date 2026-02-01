Украинские беспилотники ночью атаковали четыре региона России
Воздушная оборона России за ночь уничтожила 21 украинский беспилотный летательный аппарат. Инциденты произошли в небе над четырьмя регионами страны. Соответствующую информацию распространило Министерство обороны РФ.
Основную часть воздушных целей — 14 дронов — силы ПВО ликвидировали над территорией Белгородской области. Ещё пять беспилотников сбили над Воронежской областью. По одному аппарату перехватили и уничтожили в воздушном пространстве Астраханской и Калужской областей.
Все эти события продолжают серию ночных инцидентов. Вечером 31 января российские системы противовоздушной обороны за три часа нейтрализовали 41 украинский беспилотник самолётного типа. Эти аппараты пытались пролететь над различными регионами Российской Федерации.
Ранее в Курской области эвакуировали жителей трёх многоэтажек после атаки ВСУ.
