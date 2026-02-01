Достижения.рф

«Меньше карт на руках»: В Италии усомнились, что Зеленский говорит за Украину

Экс-посол Италии Скапини заявил о слабой переговорной позиции Украины
Владимир Зеленский (Фото: www.kremlin.ru)

Экс-посол и представитель итальянской оппозиционной партии «Суверенная народная демократия» Бруно Скапини в беседе с РИА Новости высказал мнение о позиции Украины на переговорах о мире.



По оценке политика, Киев подходит к диалогу из более слабой позиции.

«Безусловно, у Зеленского стало меньше карт на руках. Я не думаю, что, когда говорит Зеленский, говорит сама Украина», — отметил Бруно.
Скапини заявил, что за украинским лидером стоят западные лидеры, которые заинтересованы в продолжении конфликта с Россией. Политик констатировал, что ни один шаг Украины не делается без заранее определённой позиции лидеров ЕС.

Ольга Щелокова

