«Меньше карт на руках»: В Италии усомнились, что Зеленский говорит за Украину
Экс-посол Италии Скапини заявил о слабой переговорной позиции Украины
Экс-посол и представитель итальянской оппозиционной партии «Суверенная народная демократия» Бруно Скапини в беседе с РИА Новости высказал мнение о позиции Украины на переговорах о мире.
По оценке политика, Киев подходит к диалогу из более слабой позиции.
«Безусловно, у Зеленского стало меньше карт на руках. Я не думаю, что, когда говорит Зеленский, говорит сама Украина», — отметил Бруно.Скапини заявил, что за украинским лидером стоят западные лидеры, которые заинтересованы в продолжении конфликта с Россией. Политик констатировал, что ни один шаг Украины не делается без заранее определённой позиции лидеров ЕС.
