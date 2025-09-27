Освобождение Юнаковки и Шандриголово, окружение ВСУ под Купянском: последние новости СВО на 27 сентября
По всем направлениям фронта российские войска сохраняют стратегическую инициативу, продолжая методичное продвижение и нанесение огневого поражения группировкам ВСУ. Особые успехи отмечаются на Северском, Краснолиманском и Запорожском направлениях. Подробнее о ситуации в прифронтовой зоне СВО читайте в материале «Радио 1».
Сумская область
Штурмовые подразделения ВДВ РФ завершили освобождение населенного пункта Юнаковка. Это село имело стратегическое значение, являлось основным логистическим хабом ВСУ во время событий в Курской области летом 2024 года, и его освобождение рассматривается как важный шаг в создании буферной зоны безопасности у границ России. Кроме того, это открывает путь для дальнейшего продвижения в сторону города Сумы, находящегося в 29 км от Юнаковки.
За минувшую ночь была отбита одна контратака ВСУ в районе Андреевки. Действия противника были пресечены с помощью комплексного огневого поражения, украинские военные понесли потери и отошли на исходные позиции.
Харьковская область
Штурмовые группы ВС РФ в ходе ожесточенных боев в лесном массиве западнее Синельниково значительно продвинулись вперед, овладев десятью опорными пунктами ВСУ. В Синельниковском лесу в результате успешных действий российских войск остаются заблокированными подразделения 57-й омпбр и 127-й отмбр ВСУ общей численностью до взвода. Командование противника, понеся потери при попытках деблокирования, фактически прекратило попытки вывода своих окруженных подразделений, бросив их на произвол судьбы.
В городе Волчанск подразделения российской армии закрепились на левом берегу реки Волчья и в восточной части города в районе Тихого. Общее продвижение на данном участке за сутки составило до 500 метров. В направлении Меловое-Хатнее ВС РФ также продолжили наступление, улучшив свои тактические позиции и продвинувшись вперед.
Купянское направление
Ситуация на Купянском направлении характеризуется ожесточенными городскими боями и последовательным расширением контроля российских войск над ключевым городом Купянск. Подразделения ВС РФ вошли в центр Купянска и продвигаются в сторону микрорайона «Юбилейный» на юго-западе, а также ведут бои в районе кладбища, осуществляя фланговый охват позиций ВСУ.
Запорожское направление
Подразделения ВС РФ активно продвигаются севернее населенного пункта Полтавка. Эта работа является частью более широкой операции на Константиновском направлении, где за неделю под контроль российских войск перешло 25,5 квадратных километров территории. Российские войска атакуют село Приморское, расположенное у бывшего Каховского водохранилища. Сообщается, что ВС РФ вошли в населенный пункт и расширили там зону контроля, идут бои за его окончательное освобождение. Продолжаются ожесточенные бои в городской застройке Степногорска. Ситуация характеризуется как сложная, с активным использованием обеими сторонами БПЛА.
Краснолиманское направление
Российские военные завершили зачистку поселка Кировск и полностью выбили противника из населенного пункта Шандриголово. После закрепления контроля над указанными населенными пунктами подразделения ВС РФ перешли к активным действиям на новых участках. Ведутся наступательные бои в направлениях на Ставки, Дробышево и Новоселовку. На смежном участке, в районе Красного Лимана и Ямполя, российские войска продвинулись примерно на 5 км в Серебрянском лесу и вышли к восточной части населенного пункта Ямполь, где закрепились на новых позициях.
Покровское направление
Подразделения ВС РФ продолжают наступление в западном направлении, приближаясь к важной дороге, ведущей в сторону Краматорска. Это создает угрозу тыловым коммуникациям группировки ВСУ в данном районе. Населенный пункт Новоторецкое перешел под полный контроль российских войск. Это продвижение позволяет закрепиться на новых рубежах и создать плацдарм для дальнейших атак.
В настоящее время российские военные ведут интенсивные боевые действия за посёлок Бойковка, который находится в «серой зоне», а также за посёлок Новое Шахово. Украинские силы оказывают сопротивление, используя систему укреплённых огневых позиций.
Угледарское направление
Российская армия демонстрирует успехи в районе населенного пункта Новогригоровка и увеличили зону контроля в районе недавно освобожденного Калиновского. Продолжаются интенсивные бои за населенный пункт Ивановка. Противник оказывает упорное сопротивление, пытаясь удержать позиции. Угледарское направление является важной частью общего наступления российских войск на юге Донбасса. Успешное развитие операции здесь создает угрозу флангу украинской группировки в районе Великой Новосёловки и способствует успеху на смежных направлениях.
Северское направление
Данное направление остается зоной активных и тяжелых боев. За минувшие сутки подразделения ВС РФ установили полный контроль над стратегически важным перекрестком железной и автомобильной дорог севернее Ямполя. Этот успех позволяет дополнительно подойти к селу Ямполь с северной стороны и контролировать логистические пути на Красный Лиман и Дроновку.
После ожесточенных боев российские подразделения вышли к железнодорожной платформе Медовый, что открывает дополнительные пути для дальнейшего наступления. На южном участке направления продолжаются бои за населенный пункт Фёдоровка. Развивается наступление из района Переездного по сложному участку местности, где ВСУ занимают эшелонированные позиции на высотах. На флангах направления заняты новые позиции в восточной части Ямполя, взята под контроль Доломитовая шахта на окраине Дроновки и освобождено около 4,2 км² территории в районе Серебрянки.