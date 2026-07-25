В Ростовской области силы ПВО отразили массированную атаку ВСУ, есть пострадавшие
В Ростовской области силы ПВО отразили массированную атаку ВСУ, пятеро пострадали
Этой ночью в Ростовской области средства ПВО отразили массированную воздушную атаку со стороны Украины. К сожалению, есть пострадавшие. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Юрий Слюсарь.
Он пояснил, что силы противовоздушной обороны работали во всех районах региона, успешно уничтожив несколько беспилотников и ракет. В результате налёта БПЛА пострадали пять человек: четверо мужчин в Ростове-на-Дону и один в Красносулинском районе. Им уже оказали медицинскую помощь, двоих доставили в больницу.
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На земле специалисты зафиксировали разрушения в Советском и Железнодорожном районах Ростова: из-за осколков дронов повреждения получили два многоквартирных дома, два частных домовладения, строящиеся высотки, коммерческие объекты и склады. Все возникшие возгорания удалось потушить.
В Красносулинском районе частично пострадали инфраструктура и административное здание пункта пропуска «Новошахтинск». Сейчас там действуют ограничения движения. В Азовском районе фрагменты БПЛА упали на частный дом. В Мясниковском районе последствия атаки затронули некоторые коммерческие объекты.