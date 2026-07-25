В Ростовской области силы ПВО отразили массированную атаку ВСУ, есть пострадавшие

25 июля 2026, 07:25

В Ростовской области силы ПВО отразили массированную атаку ВСУ, пятеро пострадали

Фото: iStock/Terry Papoulias

Этой ночью в Ростовской области средства ПВО отразили массированную воздушную атаку со стороны Украины. К сожалению, есть пострадавшие. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Юрий Слюсарь.





Он пояснил, что силы противовоздушной обороны работали во всех районах региона, успешно уничтожив несколько беспилотников и ракет. В результате налёта БПЛА пострадали пять человек: четверо мужчин в Ростове-на-Дону и один в Красносулинском районе. Им уже оказали медицинскую помощь, двоих доставили в больницу.



