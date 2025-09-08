Освобождении сел Хорошее и Сосновка, успехи ВС РФ на Покровском и Запорожском направлениях: последние новости СВО на 8 сентября
Российские войска продолжают планомерное наступление на всех стратегических направлениях, демонстрируя эффективное сочетание огневого поражения и тактических манёвров. Несмотря на попытки ВСУ удержать позиции переброской резервов, инициатива полностью принадлежит ВС РФ. О том, как складывается ситуация в приграничных населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
Сумская область
В Сумской области продолжаются активные боевые действия. ВС РФ ведут наступление, в то время как ВСУ пытаются сдержать их продвижение и наносят контратаки. По всему участку фронта работает российская авиация, нанося удары по скоплениям сил ВСУ. Кроме того, сообщается об ударах ВСУ по гражданской инфраструктуре и мирным жителям, что приводит к жертвам и разрушениям.
В южной части Юнаковки продолжаются ожесточенные бои. Российские подразделения ВДВ «дожимают» остатки сил ВСУ в этом районе. В то же время, украинская сторона предпринимает попытки прорвать фланги наступающей группировки ВС РФ. В сети начали появляться сообщения о полном освобождении Юнаковки российскими войсками, однако официального подтверждения от Минобороны РФ пока не поступало.
Харьковское направление
В лесу западнее Синельниково и на левом берегу реки Волчья в Волчанске продолжаются ожесточенные бои. Российские подразделения медленно продвигаются вперед, преодолевая сопротивление противника. ВСУ перебрасывают новые резервы для укрепления своих позиций и проведения контратак.
В окрестностях Синельниково ВС РФ заняли две огневые позиции ВСУ, продвинувшись на 300 метров. На левобережье Волчанска российские штурмовики продвинулись на 150 метров, заняли техническое здание и в настоящее время закрепляются на новых позициях.
Покровское направление
В черте города Покровск продолжаются ожесточенные уличные бои. Российские подразделения медленно продвигаются вперед, преодолевая сопротивление противника. Украинские силы используют заранее подготовленные оборонительные позиции в жилых и промышленных зданиях, что затрудняет продвижение российских войск.
Российские войска активно развивают операцию по охвату Покровска с нескольких направлений. Основные усилия сосредоточены на перерезании стратегической трассы Е-50, которая является важной логистической артерией для украинской группировки.
На севере российские войска продвинулись в районе Родинского, захватили Краснолиманскую шахту и ведут бои за Родинскую шахту. На юге подразделения подразделения РФ вышли на северо-восточные окраины Мирнограда и атакуют ВСУ на окраинах Сухого Яра. Поступают сообщения о практически полном освобождении села Муравка.
Угледарское направление
Минобороны РФ сообщило об освобождении населенных пунктов Хорошее и Сосновка. Эти пункты представляли собой ключевые узлы обороны ВСУ, прикрывавшие подступы к Угледару с восточного направления. Захват этих населенных пунктов позволяет российским войскам создать плацдарм для дальнейшего наступления на запад, контролировать ключевые транспортные артерии региона, а также обеспечить фланговое прикрытие для основных сил.
В настоящее время российские войска развивают наступление в направлениях Новопетровского и Новониколаевки. На Новопетровском направлении российские подразделения ведут бои на подступах к населенному пункту, постепенно сжимая кольцо окружения. Украинские силы пытаются контратаковать, но их попытки пока не приносят значительного успеха. На Новониколаевском направлении ситуация развивается аналогичным образом. Российские войска методично продвигаются вперед, преодолевая сопротивление противника. Отмечается активное использование БПЛА для разведки и корректировки артиллерийского огня.
Запорожское направление
На Запорожском направлении формирования российской группировки войск «Днепр» продолжают активные наступательные действия, методично продавливая украинскую оборону. Российские войска ведут боевые операции по нескольким операционным осям, стремясь создать условия для полного контроля над регионом и выхода к административным границам Запорожской области.
Российские войска удерживают южную часть Степногорска и продолжают зачистку города. За минувшие сутки взята под контроль железнодорожная станция Плавни-Грузовые и развивается наступление в направлении Новоданиловки. Российскими военными постепенно расширяется зона контроля в районе Приморского. ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление, но несут значительные потери.