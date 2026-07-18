От любимца публики в России до друга Зеленского: каким запомнили Вахтанга Кикабидзе в России после его политического выбора?
Вахтанг Кикабидзе — человек, чьё имя стало нарицательным для целой эпохи. Актер, превративший летчика Валико Мизандари из «Мимино» в народного героя и подаривший стране песню про «птичку-невеличку», он оставался в сердцах миллионов зрителей даже после того, как его политическая позиция разделила публику. Кикабидзе был не просто актером и певцом, а многогранной личностью — кинорежиссером, сценаристом и политиком, оставившим богатое культурное наследие. 19 июля ему могло бы исполниться 88 лет. О непростой судьбе, любви и скандалах артиста читайте в материале «Радио 1».
Биография Вахтанга КикабидзеВахтанг Кикабидзе родился 19 июля 1938 года в Тбилиси в семье с царскими корнями (по линии матери — из рода Багратиони). Его детство сложно было назвать безоблачным: отец, журналист и имеретинский дворянин, пропал без вести под Керчью в 1942 году, когда будущему артисту было всего четыре года. Вместе с матерью и бабушкой они жили в холодном общежитии, и, по собственному признанию актера, его детство было «страшным». В школе он учился плохо, трижды оставался на второй год, а из пионеров его исключили за неуважение к символам — он использовал галстук для чистки обуви.
Творческий путь Вахтанга начался в Тбилисской филармонии в 1959 году, а настоящую известность ему принесло участие в вокально-инструментальном ансамбле «Орэра», где он отыграл почти 20 лет. В кино он попал случайно. Дебютировав в 1966 году в фильме «Встреча в горах», Кикабидзе не сразу покорил режиссёров. Судьбоносной стала встреча с Георгием Данелия. Как вспоминал сам артист, на пробах фильма «Не горюй!» он «страшно не понравился» режиссёру, и тот почти месяц мучил его неизвестностью. Но именно эта роль принесла ему первый международный успех и премию за лучшую мужскую роль.
Настоящий оглушительный успех обрушился на Кикабидзе с выходом фильма «Мимино» (1977), который посмотрели 25 миллионов зрителей. Его фразы разошлись на цитаты, а скромная песня «Чито-гврито» о птичке-невеличке, которую он настоял оставить в фильме, стала народным хитом. Всего фильмография актера насчитывает более 30 картин, включая картины «ТАСС уполномочен заявить...», «Мелодии Верийского квартала» и «Я, следователь». Помимо актерской игры, он проявил себя как режиссер и сценарист, сняв фильмы «Будь здоров, дорогой» и «Мужчины и все остальные». Его талант был отмечен множеством наград, включая Государственную премию СССР и звание народного артиста Грузинской ССР.
Личная жизнь КикабидзеВ отличие от бурной творческой биографии, личная жизнь Вахтанга Кикабидзе была стабильной и лишенной громких романов. В 1965 году он женился на балерине Ирине Кебадзе, которая оставила сцену ради семьи. В этом браке они прожили более полувека, до самой смерти супруги в 2021 году. Вахтанг называл себя «однолюбом» и тяжело переживал уход жены, признаваясь, что это для него «как будто отрезали правую руку».
Вместе с Ириной он воспитал двоих детей: приемную дочь Марину Сагарадзе (от первого брака жены), которая стала актрисой и преподавателем, и родного сына Константина, родившегося в 1966 году. Сын пошел по стопам родителей — стал художником, некоторое время работал в Москве по контракту при посольстве Грузии, а позже переехал в Канаду, где живет с семьей и занимается пекарным делом. У Константина двое детей — Вахтанг и Иоанн, продолжатели славного рода Кикабидзе.
Предательство под соусом «гражданской позиции»С распадом СССР Кикабидзе, по собственному признанию, «накрыл стол» — он встретил крах великой страны с нескрываемой радостью. Но главный удар по собственной репутации он нанес в 2008 году, когда после событий в Южной Осетии публично осудил Россию, демонстративно отказался от ордена Дружбы и объявил, что больше никогда не будет выступать в РФ. Для страны, которая дала ему всё — славу, достаток, признание, — это было циничным плевком в душу.
В 2022 году он продолжил свою антироссийскую риторику, критикуя специальную военную операцию на Украине. Кикабидзе не гнушался называть Кремль «врагом», а Владимира Зеленского — «другом», тем самым окончательно поставив крест на отношениях с теми, кто десятилетиями аплодировал ему.
Болезнь и смерть КикабидзеПоследние годы жизни Вахтанга Кикабидзе были омрачены тяжелой болезнью и чередой личных потерь. Примерно за десять лет до ухода у него диагностировали тяжелую почечную недостаточность, из-за которой он был вынужден регулярно проходить процедуру диализа. К тому же в молодости актер перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли мозга, и в конце жизни, по некоторым данным, болезнь дала о себе знать вновь. Несмотря на это, Кикабидзе старался держаться, но главным ударом, сломившим его, стала смерть супруги Ирины в 2021 году, с которой он прожил более полувека. После ее ухода он сдал, у него начались проблемы с легкими, он практически перестал работать.
Но, даже находясь на грани жизни и смерти, он не оставил политической борьбы. В 2020 году он возглавил избирательный список партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» и стал депутатом парламента Грузии. Однако из-за тяжелого состояния здоровья он почти не принимал участия в работе.
Вахтанг Кикабидзе скончался 15 января 2023 года в тбилисской больнице на 85-м году жизни. Официальной причиной смерти стали осложнения хронической болезни почек, приведшие к остановке сердца. Прощание с артистом длилось несколько дней: панихиды прошли в церкви Кашвети, а затем в Большом концертном зале Тбилисской филармонии, куда проститься с ним пришли тысячи людей.
Его гроб был покрыт флагами Грузии и Украины. На похоронах зачитывали письмо от Зеленского, который с пафосом заявлял, что имя Кикабидзе «вписано в историю Украины». Для России же Кикабидзе теперь — лишь горькое напоминание о том, как слепая политическая ненависть стирает память о настоящем искусстве. 19 января, согласно его последней воле, Вахтанга Кикабидзе похоронили на Верийском кладбище в Тбилиси, рядом с могилами его матери и любимой жены.