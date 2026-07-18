18 июля 2026, 14:42

Вахтанг Кикабидзе — человек, чьё имя стало нарицательным для целой эпохи. Актер, превративший летчика Валико Мизандари из «Мимино» в народного героя и подаривший стране песню про «птичку-невеличку», он оставался в сердцах миллионов зрителей даже после того, как его политическая позиция разделила публику. Кикабидзе был не просто актером и певцом, а многогранной личностью — кинорежиссером, сценаристом и политиком, оставившим богатое культурное наследие. 19 июля ему могло бы исполниться 88 лет. О непростой судьбе, любви и скандалах артиста читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Вахтанга Кикабидзе Личная жизнь Кикабидзе Предательство под соусом «гражданской позиции» Болезнь и смерть Кикабидзе



Биография Вахтанга Кикабидзе

Вахтанг Кикабидзе (Фото: скриншот д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз – грузин» ТК «ТВЦ»)

Личная жизнь Кикабидзе

Вахтанг Кикабидзе и Ирина Кебадзе (Фото: скриншот д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз – грузин» ТК «ТВЦ»)

Предательство под соусом «гражданской позиции»

Болезнь и смерть Кикабидзе