Воробьев рассказал о жертве атаки БПЛА на Подмосковье

18 июля 2026, 12:47

Воробьев: один человек погиб при атаке БПЛА на Подмосковье

оригинал Фото: iStock/Iulianna Est

В результате атаки украинских беспилотников на Московскую область погиб один человек. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в своем телеграм-канале.





По его словам, пациент из Электростали скончался в больнице от полученных травм. По последним данным, число пострадавших выросло до 37 человек. Восемь из них находятся в тяжелом состоянии, 23 — средней степени тяжести, пять — в удовлетворительном. Сейчас им всем оказывается необходимая медицинская помощь.



В Электростали обломки БПЛА упали на здание детского сада на улице Западной. Возгорание на площади 100 квадратных метров уже устранили. Пострадавших среди детей и сотрудников нет.



