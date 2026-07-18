Воробьев рассказал о жертве атаки БПЛА на Подмосковье
Воробьев: один человек погиб при атаке БПЛА на Подмосковье
В результате атаки украинских беспилотников на Московскую область погиб один человек. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в своем телеграм-канале.
По его словам, пациент из Электростали скончался в больнице от полученных травм. По последним данным, число пострадавших выросло до 37 человек. Восемь из них находятся в тяжелом состоянии, 23 — средней степени тяжести, пять — в удовлетворительном. Сейчас им всем оказывается необходимая медицинская помощь.
В Электростали обломки БПЛА упали на здание детского сада на улице Западной. Возгорание на площади 100 квадратных метров уже устранили. Пострадавших среди детей и сотрудников нет.
Раскрыты последствия ночной атаки беспилотников на Подмосковье
На всех местах работают сотрудники экстренных и оперативных службы, продолжается ликвидация последствий вражеской атаки.