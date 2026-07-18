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Воробьев рассказал о жертве атаки БПЛА на Подмосковье

Воробьев: один человек погиб при атаке БПЛА на Подмосковье
оригинал Фото: iStock/Iulianna Est

В результате атаки украинских беспилотников на Московскую область погиб один человек. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в своем телеграм-канале.



По его словам, пациент из Электростали скончался в больнице от полученных травм. По последним данным, число пострадавших выросло до 37 человек. Восемь из них находятся в тяжелом состоянии, 23 — средней степени тяжести, пять — в удовлетворительном. Сейчас им всем оказывается необходимая медицинская помощь.

В Электростали обломки БПЛА упали на здание детского сада на улице Западной. Возгорание на площади 100 квадратных метров уже устранили. Пострадавших среди детей и сотрудников нет.

Раскрыты последствия ночной атаки беспилотников на Подмосковье
Раскрыты последствия ночной атаки беспилотников на Подмосковье

На всех местах работают сотрудники экстренных и оперативных службы, продолжается ликвидация последствий вражеской атаки.
Лидия Пономарева

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