В Липецке обезвредили обломки беспилотника, упавшего на жилой дом

18 июля 2026, 12:31

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Обломки беспилотника, упавшего на многоквартирный дом 17 июля в Липецке, обезвредили и вывезли на специальный полигон для дальнейшей ликвидации. Угрозы для жителей нет, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем канале в мессенджере Max





По его словам, детонации БПЛА при падении не произошло, всех людей вовремя эвакуировали. Сейчас специалисты проводят повторное обследование здания, после завершения работ жильцы смогут вернуться в свои квартиры.