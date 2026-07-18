В Липецке обезвредили обломки беспилотника, упавшего на жилой дом
Обломки беспилотника, упавшего на многоквартирный дом 17 июля в Липецке, обезвредили и вывезли на специальный полигон для дальнейшей ликвидации. Угрозы для жителей нет, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем канале в мессенджере Max
По его словам, детонации БПЛА при падении не произошло, всех людей вовремя эвакуировали. Сейчас специалисты проводят повторное обследование здания, после завершения работ жильцы смогут вернуться в свои квартиры.
«Все обломки беспилотника обезврежены и вывезены на специальный полигон для дальнейшего уничтожения. Опасности для жителей нет», — написал Артамонов.Ранее сообщалось, что число пострадавших при ночной атаке беспилотников на логистический центр Wildberries в Котовске Тамбовской области выросло до 25 человек. Большинство из них госпитализировали в городские больницы Котовска и Тамбова. Один человек находится в крайне тяжелом состоянии, шесть — в тяжелом, 16 — в состоянии средней тяжести.