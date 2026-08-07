07 августа 2026, 14:45

Станислав Садальский (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Станислав Садальский — советский и российский актер, телеведущий, радиоведущий и популярный блогер. Он получил известность благодаря ролям в кино, работе в театре и прямым комментариям в социальных сетях. Публикации артиста часто вызывают дискуссии, а его высказывания о коллегах попадают в новостные ленты. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Детство и образование Станислава Садальского Фильмы и роль в сериале «Место встречи изменить нельзя» Почему Садальского называют народным блогером Конфликт Станислава Садальского и Татьяны Кравченко Высказывания о Максиме Галкине* и общественных темах Проблемы со здоровьем Личная жизнь Станислава Садальского Чем Станислав Садальский занимается сейчас

Детство и образование Станислава Садальского

Фильмы и роль в сериале «Место встречи изменить нельзя»

Почему Садальского называют народным блогером

«Для мужа»: беременная звезда «Папиных дочек» показала ультра-короткую юбку — фото

Конфликт Станислава Садальского и Татьяны Кравченко

«Татьяна Эдуардовна пытается делать вид, что ей три года, а не 70. Что можно просто так надуть губы, сесть на горшок и не вставать с него до полдника», — заявил Садальский.

Высказывания о Максиме Галкине* и общественных темах

Проблемы со здоровьем

Личная жизнь Станислава Садальского

Чем Станислав Садальский занимается сейчас

*внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов