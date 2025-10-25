Атака БПЛА на регионы РФ, освобождение Бологовки и Першотравневого, успехи ВС РФ под Северском: последние новости СВО на 25 октября
Минувшей ночью ВСУ предприняли попытку массированной атаки БПЛА на российские регионы. Масштабная атака успешна отражена силами ПВО. ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение новых участков, блокирование противника и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
Ночная атака БПЛА
За прошедшую ночь системами противовоздушной обороны Российской Федерации была успешно отражена масштабная атака БПЛА. По данным Министерства обороны, в общей сложности перехвачено и уничтожено 121 дрон украинского производства.
Наиболее интенсивные атаки пришлись на южные и центральные регионы страны. В Ростовской области нейтрализовано 20 дронов, в Волгоградской — 19, в Брянской — 17 летательных аппаратов. Калужская область отразила налет 12 беспилотников, Смоленская — 11. В небе над Белгородской областью сбито 9 воздушных целей.
Московский регион также подвергся атаке — из 9 перехваченных дронов семь направлялись в сторону столицы. Воронежская и Ленинградская области отразили по 8 беспилотников каждая. Меньшее количество воздушных целей зафиксировано над Новгородской, Рязанской и Тамбовской областями (по 2 в каждой), а также над Тверской и Тульской областями (по одному дрону).
Сумская область
Продолжаются ожесточенные бои на всем участке фронта в Сумской области. Штурмовые группы ВС РФ продвинулись на 100 метров вглубь по лесополосам на правом фланге наступления и закрепились на новых позициях. Наступление ведется при активной поддержке российской авиации и артиллерии. Противник проводит перегруппировку сил и восстанавливает боеспособность своих штурмовых подразделений. Для сдерживания российского продвижения командование ВСУ перебрасывает в регион подразделения БПЛА, в частности 420-й отдельный батальон «Корт» и 9-ю отдельную бригаду «Скопа».
Харьковская область
На Харьковском направлении ВС РФ продолжают активные наступательные действия, развивая успех на нескольких участках фронта. Так, за минувшие сутки российские военные освободили населенный пункт Бологовка, расположенный у границы с Белгородской областью. Кроме того, отмечается продвижение в Волчанске. Штурмовые подразделения продолжают зачистку города. На левобережье Волчанска штурмовики РФ зачистили 20 технических зданий, продвинувшись на 300 метров.
В районе Тихого подразделения продвинулись на 100 метров в восточном направлении. В лесном массиве возле Синельниково ВС РФ продвинулись на 250 метров вглубь и заняли позицию 127-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ. На участке фронта Меловое-Хатнее отмечено продвижение по лесополосам на 400 метров.
Угледарское направление
На данном направлении продолжаются бои на западном берегу реки Янчур. Минобороны РФ сообщило об освобождении села Першотравневое. Продолжаются зачистки местности. Продвижение российских войск на Угледарском направлении создает предпосылки для будущих операций. Зачистка западного берега реки Янчур служит плацдармом для развития наступления в двух потенциально важных направлениях: на юг, в тыл Успеновке, и на запад, к дороге, связывающей Гуляйполе и Покровск. Это может создать угрозу окружения для украинских подразделений в данном районе.
Покровское направление
На 25 октября 2025 года на Покровском направлении продолжаются ожесточенные бои. Российские войска контролируют большую часть города Покровска, ведя бои в его центральных и западных районах. Оборона противника носит очаговый характер, а единая система обороны ВСУ испытывает серьезный кризис.
Российские военнослужащие были отмечены в северной части города, севернее железнодорожных путей. Трасса Е-50 на Павлоград находится под плотным огневым контролем российской армии, что затрудняет снабжение украинского гарнизона. Сообщается, что российские штурмовые группы продвинулись в районе завода пылеподавления и ворвались в деревню Рог, что создает угрозу отсечения Покровска от соседнего Мирнограда. На подступах к городу освобождено село Проминь. Бои за Мирноград уже идут, и ситуация для ВСУ развивается по негативному сценарию, аналогичному Покровску.
Северское направление
На Северском направлении российские войска развивают успех после освобождения Дроновки, создавая угрозу основным логистическим маршрутам украинской группировки в Северске. Основные усилия российских подразделений сосредоточены на развитии наступления вглубь обороны противника и перерезании ключевых путей снабжения. Российские войска развивают наступление в направлении Платоновки. Этот манёвр направлен на перехват трассы Северск — Красный Лиман — Славянск, которая является критически важной для снабжения украинской группировки в районе Северска.
На флангах направления продолжаются позиционные бои в районе населенного пункта Звановка, где противник пытается удержать свои позиции. Зафиксировано продвижение российских подразделений со стороны Верхнекаменского, что оказывает дополнительное давление на оборону ВСУ.
Краснолиманское направление
Российские подразделения усиливают давление непосредственно к югу от Красного Лимана, а также в районе Заречного. Ключевой задачей российских военных является перехват дороги на Масляковку и установление контроля над Ставчанским перекрёстком, что позволит заблокировать город с северо-запада.
Отмечается активное наступление ВС РФ на Дробышево и Новосёловку. Идут ожесточённые бои, которые сместились в центр Дробышево. Российские войска установили контроль над юго-западной частью Новосёловки, вынуждая противника отходить в направлении Яровой. Продвижение в этом районе ведётся с целью сформировать клещи вокруг группировки ВСУ.
Купянское направление
Российские подразделения ведут штурм Купянска с севера, в то время как ВСУ предпринимают контратаки, пытаясь стабилизировать оборону. Основные усилия штурмовых групп направлены на перехват ключевых транспортных развязок, в частности, пересечения трасс Р-07 (на Чугуев и Харьков) и Р-79 (на Осиновку). Целью этого маневра является затруднение снабжения украинского гарнизона. По данным российских источников, под контролем ВС РФ находится значительная часть городской застройки.