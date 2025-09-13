Губерниев встал на защиту Пугачёвой: «Не считаю её предателем»
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отказался осуждать Аллу Пугачёву
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался в поддержку Аллы Пугачёвой, отказавшись присоединиться к критике в адрес певицы. Заслуженный журналист России подчеркнул, что лично знаком с примадонной и надеется на её возвращение в страну.
«Мы с ней знакомы, и этим знакомством я горжусь. Очень надеюсь, что Пугачёва вернётся, и я ещё схожу на её концерт», — сказал Губерниев в интервью Sport24.Он также добавил, что не считает артистку предателем, несмотря на её отъезд из России. Пугачёва в недавнем интервью проекту «Скажи Гордеевой»* объяснила свой отъезд травлей детей в российской школе.
«Человек имеет право уехать, чтобы его не оскорбляли», — высказалась певица.Примадонна также отметила, что не считает себя предателем и уверена, что родина предала её.
* — Катерина Гордеева признана Минюстом иностранным агентом