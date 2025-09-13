Губерниев встал на защиту Пугачёвой: «Не считаю её предателем»

13 сентября 2025, 01:04

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отказался осуждать Аллу Пугачёву

Дмитрий Губерниев (Фото: Telegram @t.me/dmitrygyberniev)

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался в поддержку Аллы Пугачёвой, отказавшись присоединиться к критике в адрес певицы. Заслуженный журналист России подчеркнул, что лично знаком с примадонной и надеется на её возвращение в страну.









«Мы с ней знакомы, и этим знакомством я горжусь. Очень надеюсь, что Пугачёва вернётся, и я ещё схожу на её концерт», — сказал Губерниев в интервью Sport24.

«Человек имеет право уехать, чтобы его не оскорбляли», — высказалась певица.