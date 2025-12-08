Отказ выступать для русских и теневое управление брендом Artik & Asti: Как Артём Умрихин продолжает из ОАЭ зарабатывать в России?
Артём Умрихин, известный миллионам как Artik, 9 декабря 2025 года отмечает свой 40-й день рождения. Украинский, а затем и российский хитмейкер, создатель нашумевшего дуэта Artik & Asti, сегодня представляет собой фигуру противоречивую и почти забытую. Его путь от уличного рэпера из Запорожья до продюсера, чьи песни собирали стадионы, сменился тихой жизнью в эмиграции. Куда пропал человек, подаривший стране хиты «Грустный дэнс» и «Девочка, танцуй», читайте в материале «Радио 1».
От Запорожья до вершин российского шоу-бизнесаАртём Умрихин родился 9 декабря 1985 года в Запорожье. Увлечение музыкой, а именно хип-хопом, началось у него в 11 лет, а первые записи он сделал уже в 1997 году. Свою карьеру он начал на Украине: в 2003 году он переехал в Киев и возглавил группу «Караты», которая быстро стала заметной на локальной хип-хоп-сцене.
Поворотным моментом стало создание в 2010 году дуэта Artik & Asti. Услышав в сети запись никому не известной Анны Дзюбы (Asti), Умрихин разглядел в ней идеальную партнёршу. Их творческий тандем стал феноменом: переехав в Москву, дуэт выпустил альбомы «#РайОдинНаДвоих» (2013) и «Здесь и сейчас» (2015), которые стали платиновыми. Такие хиты, как «Грустный дэнс» и «Девочка, танцуй», звучали отовсюду, а группа превратилась в одну из самых гастролирующих в России.
Параллельно Умрихин успешно работал как продюсер и композитор для других звёзд. Именно он написал музыку к хитам «Отпусти» для Джигана и Юлии Савичевой (за что получил «Золотой Граммофон»), «Ты рядом» для Джигана и Жанны Фриске, «Домой» для Ивана Дорна. В его портфолио также значатся работы с Димой Биланом, Анной Седоковой и группой «Нервы».
Личная жизнь ArtikЛичная жизнь Артёма Умрихина долгое время оставалась в тени. Известно, что он женат на Рамине Умрихиной (в девичестве Ездовской). У пары двое детей: сын Итан, родившийся в 2017 году в Майами и являющийся гражданином США по праву рождения, и дочь Наоми (2019). Именно семья, по словам самого Умрихина, в последние годы стала для него главным приоритетом. В одном из редких комментариев, данных артистом еще до отъезда из России, он говорил:
«Я погружён в работу, которая не так публична, но очень важна для развития. Плюс у меня сейчас в приоритете немного другие заботы, связанные в первую очередь с моей семьёй. Для меня они это главное!».
Громкие скандалы: от творческого разрыва до политических обвиненийКризис начался в ноябре 2021 года, когда Анна Asti объявила об уходе из дуэта для начала сольной карьеры. Группа Artik & Asti продолжила свое существование, но уже в обновленном составе, и в роли солистки выступала Севиль Велиева.
«Группа прекратила свое существование в том составе, в котором мы выступали 10 лет. Никто не виноват. Это была красивая и мощная история, где мы встретились, выросли, достигли очень больших результатов. Я благодарна Артику за всё, что мы сделали вместе. Но теперь нам пора пойти своими дорогами», – комментировала распад коллектива Анна Дзюба в интервью Ксении Собчак.
Артём намеревался продолжать развивать обновлённый проект Artik & Asti, однако в 2022 году поклонники заметили, что Севиль гастролирует одна, что стало поводом для слухов о распаде и этого состава. Умрихин домыслы опровергал, поясняя, что просто уделяет больше времени семье, но фанаты уже выдвинули предположение, что в дальнейшем артист откажется от выступлений. И были правы, только вместо того, чтобы переключиться на другую деятельность, артист решил отказаться от всего.
Настоящая буря разразилась в январе 2023 года, когда Артём Умрихин вместе с семьёй эмигрировал из России в ОАЭ. Однако главный скандал был не в самом отъезде, а в том, что за ним последовало. Артист занял вызывающую позицию и стал отказываться от всех предложений выступить, включая корпоративы в Европе, ОАЭ и США, мотивируя это тем, что не хочет петь для россиян ни в России, ни за ее пределами.
Бизнес по-умрихински: российские миллионы для дубайской жизниПока Artik делал вид, что порвал с Россией, его финансовые схемы работали исправно. Расследование, проведённое Telegram-каналом SHOT, вскрыло отлаженный механизм. На российских сценах под раскрученным брендом Artik & Asti выступает одна Севиль Велиева. При этом в дуэте уже нет ни Artik, ни Asti. За 45 минут на корпоративе она берёт до 6 миллионов рублей.
Официально доходы певицы довольно скромны. Севиль зарегистрирована как ИП на упрощёнке и за 2024 год показала доход около 13 млн рублей. Возникает резонный вопрос: куда деваются остальные миллионы с корпоративов? Представители певицы от комментариев отказываются. При этом известно, что на всех афишах обязательны логотипы «ARTIK & ASTI» и «SELF MADE MUSIC», права на которые принадлежат Умрихину. Логично предположить, что владелец бренда получает свою долю.
Несмотря на отъезд в Дубай, Умрихин не спешит избавляться от активов в России. По данным SHOT, в его собственности остаются три объекта недвижимости в Москве и Подмосковье общей стоимостью почти 150 миллионов рублей. Самый дорогой — трёхэтажный дом с бассейном в Красногорском районе, купленный в 2018 году за 124 млн.