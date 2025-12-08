08 декабря 2025, 17:32

Артём Умрихин (Фото: Instagram*/@artik)

Артём Умрихин, известный миллионам как Artik, 9 декабря 2025 года отмечает свой 40-й день рождения. Украинский, а затем и российский хитмейкер, создатель нашумевшего дуэта Artik & Asti, сегодня представляет собой фигуру противоречивую и почти забытую. Его путь от уличного рэпера из Запорожья до продюсера, чьи песни собирали стадионы, сменился тихой жизнью в эмиграции. Куда пропал человек, подаривший стране хиты «Грустный дэнс» и «Девочка, танцуй», читайте в материале «Радио 1».





Содержание От Запорожья до вершин российского шоу-бизнеса Личная жизнь Artik Громкие скандалы: от творческого разрыва до политических обвинений Бизнес по-умрихински: российские миллионы для дубайской жизни



От Запорожья до вершин российского шоу-бизнеса

Артём Умрихин (Фото: Instagram*/@artik)



Личная жизнь Artik

Артём и Рамина Умрихины(Фото: Instagram*/@artik)



«Я погружён в работу, которая не так публична, но очень важна для развития. Плюс у меня сейчас в приоритете немного другие заботы, связанные в первую очередь с моей семьёй. Для меня они это главное!».

Громкие скандалы: от творческого разрыва до политических обвинений

Артём Умрихин и Анна Asti (Фото: Instagram*/@artik)



«Группа прекратила свое существование в том составе, в котором мы выступали 10 лет. Никто не виноват. Это была красивая и мощная история, где мы встретились, выросли, достигли очень больших результатов. Я благодарна Артику за всё, что мы сделали вместе. Но теперь нам пора пойти своими дорогами», – комментировала распад коллектива Анна Дзюба в интервью Ксении Собчак.

Бизнес по-умрихински: российские миллионы для дубайской жизни