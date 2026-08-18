Сотрудники ТЦК порвали одежду на таксисте и выволокли его из авто
В Кропивницком (ранее — Кировоград) в центральной части Украины сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) при поддержке полиции силой вытащили таксиста из машины, разорвав на нём футболку. Об этом сообщает ТАСС.
Видеозапись инцидента, которая появилась в соцсетях, подтверждает, что военкомы и правоохранители действовали жёстко. Мужчину, который выполнял свою работу и пытался довезти пассажирку до назначенного места, схватили и вытолкали из автомобиля. Женщину повалили на землю и отобрали у неё мобильный телефон. Когда гражданка попросила полицейского вернуть устройство, тот ответил нецензурной бранью.
На фоне нехватки личного состава в Вооруженных силах Украины киевский режим уже какое-то время сталкивается с растущим числом скандалов, связанных с действиями военкомов. Мужчины призывного возраста всеми способами уклоняются от призыва: незаконно покидают страну, поджигают военкоматы, прячутся по домам и избегают появления на улицах.
Читайте также: