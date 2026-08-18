18 августа 2026, 00:15

В Кропивницком сотрудники ТЦК порвали одежду на таксисте и выволокли его из авто

Фото: iStock/VictorHuang

В Кропивницком (ранее — Кировоград) в центральной части Украины сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) при поддержке полиции силой вытащили таксиста из машины, разорвав на нём футболку. Об этом сообщает ТАСС.