Перехват судов с военными грузами, поражение командных пунктов ВСУ и газоперерабатывающего завода: последние новости СВО на 21 июля
Российские войска продолжают системную работу по поражению логистических узлов, командных центров и беспилотных средств противника на нескольких направлениях. В течение суток нанесены удары по портовой инфраструктуре Одесской области и судам с военными грузами, вскрыты и ликвидированы пункты управления БПЛА ВСУ, уничтожены наземные робототехнические комплексы и укрытия с живой силой. Подробности — в материале «Радио 1».
Ночная работа ПВОМинувшей ночью расчёты противовоздушной обороны ВС РФ сбили 209 БПЛА самолётного типа. Средства перехвата сработали в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской областей, Московского региона, Краснодарского и Ставропольского краёв, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей. Все цели ликвидированы штатными средствами поражения.
Огонь по объектам, задействованным в интересах ВСУСогласно данным Минобороны РФ, российские ударные БПЛА прошедшим днем нанесли удары по логистическим узлам на юге Украины. В акватории Одесского морского порта два балкера с военными грузами поражены в процессе выгрузки. Там же уничтожены ёмкости с горючим, предназначавшимся для украинских формирований. В соседнем порту Черноморск накрыта береговая инфраструктура — складские зоны и причалы, задействованные в приёме и складировании оборонных поставок.
В открытом море, на удалении 31, 38 и 50 км к югу от населённого пункта Затока, перехвачены и уничтожены три транспортных судна: два балкера и один сухогруз. Все они следовали курсом на Черноморск с партиями вооружений и снаряжения. Поражение целей выполнено в ходе патрулирования прибрежной зоны. Уничтожение этих объектов перекрывает каналы снабжения, сокращает объёмы поступающих резервов и осложняет ротацию запасов ВСУ.
Ликвидация разведывательных и ударных БПЛА ВСУОператоры FPV-дронов группировки «Запад» ведут непрерывную охоту на вражеские летательные аппараты. Совместно с силами РЭБ и наземными постами наблюдения ведётся тотальный мониторинг воздушного пространства. Так, минувшим днем ВС РФ зафиксированы попытки прорыва ударных и разведывательных БПЛА к позициям российских войск в районе Красного Лимана.
FPV-перехватчики незамедлительно нанесли удар по нарушителям границы с воздуха, применяя тактику воздушного тарана. Все вторгшиеся цели ликвидированы на подлёте. Слаженность действий расчётов 25-й общевойсковой армии обеспечивает ежедневное продвижение штурмовых групп. Подразделения планомерно отодвигают линию соприкосновения от Красного Лимана, лишая противника возможности вести разведку и наносить удары с воздуха.
Удары «Молнии-2» по командным центрам ВСУРасчёты ударных дронов «Молния-2» из состава 19-го танкового полка 25-й армии группировки «Запад» наносят точечные удары по объектам ВСУ на Краснолиманском участке фронта. Согласно данным Минобороны РФ, минувшим днём вскрыт замаскированный в жилых кварталах вражеский командный пункт, отвечавший за маршруты разведывательных и ударных БПЛА. Операторы провели разведку с воздуха и идентифицировали цель.
Несмотря на плотную работу средств РЭБ противника, личный состав сохранил управление аппаратурой и выполнил боевую задачу. Удар достиг пункта управления и прилегающих позиций живой силы. Противник потерял возможность координировать полёты своих дронов. Профессиональные действия военнослужащих обеспечили уничтожение важного элемента системы управления вражеской авиацией.
Уничтожение НРТК и укрытий с живой силой противникаГруппировка «Север» наращивает буферную зону в Сумской и Харьковской областях, ежедневно смещая линию соприкосновения и отодвигая неприятеля от границы. Расчёты БПЛА 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса ведут разведку в глубоком тылу. В Сумской области на дистанции свыше 15 километров от передовой выявлен и поражён наземный робототехнический комплекс ВСУ.
Одновременно обнаружено и накрыто огнём оборудованное укрытие с пехотой противника. Применение ударных FPV-дронов обеспечило прямое попадание по обеим целям. В Харьковской области специалисты беспилотных систем 6-й гвардейской армии перехватили ещё один НРТК. Эта машина выполняла логистическую миссию и везла провиант и боекомплект на вражеские рубежи. Дрон-перехватчик прервал снабжение, ликвидировав робота-носителя. Кроме того, расчеты БПЛА ударили по газоперерабатывающему заводу противника в районе населенного пункта Андреевка в Харьковской области.
Работа «Мста-С» в Запорожской областиРазведчики БПЛА группировки «Восток» вскрыли вражеские узлы управления беспилотной авиацией в Запорожской области. Наблюдение за техперсоналом, осуществлявшим вылеты, выдало расположение штабов и инженерных точек. Координаты целей переданы в артиллерийские подразделения. Орудия 2С19 «Мста-С» калибра 152-мм отработали серией ударов по командным пунктам, позициям инженеров и местоположению операторского состава. Подавлены свыше десяти центров управления дронами, выведены из строя антенно-фидерные системы, технические средства связи и навигационное оборудование.
На площадках поражены разведывательные и ударные БПЛА, подготовленные к вылету. Безвозвратные потери противника превысили 40 специалистов инженерно-технического звена и пилотов. Ликвидация этих объектов лишила украинские формирования возможности вести воздушную разведку, корректировать артогонь и запускать ударные аппараты на этом рубеже.