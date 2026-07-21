21 июля 2026, 10:20

Фото: Минобороны РФ

Российские войска продолжают системную работу по поражению логистических узлов, командных центров и беспилотных средств противника на нескольких направлениях. В течение суток нанесены удары по портовой инфраструктуре Одесской области и судам с военными грузами, вскрыты и ликвидированы пункты управления БПЛА ВСУ, уничтожены наземные робототехнические комплексы и укрытия с живой силой. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Ночная работа ПВО Огонь по объектам, задействованным в интересах ВСУ Ликвидация разведывательных и ударных БПЛА ВСУ Удары «Молнии-2» по командным центрам ВСУ Уничтожение НРТК и укрытий с живой силой противника Работа «Мста-С» в Запорожской области



Ночная работа ПВО

Огонь по объектам, задействованным в интересах ВСУ

Ликвидация разведывательных и ударных БПЛА ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Удары «Молнии-2» по командным центрам ВСУ

Уничтожение НРТК и укрытий с живой силой противника

Работа «Мста-С» в Запорожской области