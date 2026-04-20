«Петя, пора заморозить сперму!»: почему звезда фильма «Перевал Дятлова» до сих пор не женат и как относится к СВО?
Пётр Фёдоров — талантливый актёр, режиссёр и сценарист. Он сыграл множество запоминающихся ролей, в том числе в картинах «А зори здесь тихие...», «Сталинград» и «Перевал Дятлова». 21 апреля ему исполняется 44 года. О творческой и личной жизни актера читайте в материале «Радио 1».
Биография Пётра Фёдорова: потомок актерской династииПётр Фёдоров появился на свет 21 апреля 1982 года в Москве, в семье известных актёров. Его дедушка знаменитый — Евгений Фёдоров, сыгравший в фильмах «Принцесса Турандот», «Тевье-молочник» и «Город на заре». Отец — Пётр Евгеньевич Фёдоров, актёр театра и кино, искусствовед, телеведущий.
Спустя некоторое время родители Петра приняли решение о разводе. Мальчик остался жить с матерью, и вместе они отправились на Алтай. Там они поселились в небольшом селе Уймонской степи. Невероятной красоты природа подтолкнула юного Петра к написанию картин. Петр всерьез увлекался живописью и даже думал поступать учится на художника после школы.
Но когда ему исполнилось четырнадцать лет, его мать решила вернуться в Москву. В 1997 году Пётр Фёдоров стал студентом художественно-технического училища. Он собирался продолжить образование в Строгановском институте, но судьба распорядилась иначе. Через два года отец Петра скончался после долгой борьбы с онкологическим заболеванием.
«Есть, наверное, какая-то зона, которую я не могу объяснить. Повлияла смерть отца. Я очень благодарен Галине Львовне Коноваловой. Мы ехали с похорон на поминки, а я никого не знал из этой театральной тусовки. Был сложным подростком: слушал рэп, дрался с металлистами, у меня были пробиты уши. Она на меня смотрит и спрашивает: «Ты вообще чем занимаешься?». Я отвечаю: «А вам какая разница?». Она: «Ну ты собираешься в театральный? Почитал бы в память отца какие-нибудь стихи или басни», — вспоминал артист в интервью Светлане Бондарчук.После долгих раздумий Фёдоров бросил живопись и в тайне от всех поступил в 1999 году в Театральный институт имени Бориса Щукина на курс Родиона Овчинникова.
Работа в киноПётр Фёдоров дебютировал в качестве исполнителя главной роли в 2001 году, когда ему досталась роль Лёньки в фильме «101-й километр». Затем последовали эпизодические роли, пока он не получил приглашение на съёмки в молодёжном сериале «Клуб». В исполнении Фёдорова Ловелас Данила Орлов стал настоящим кумиром зрителей.
Сейчас фильмография актера насчитывает более 85 работ, среди которых любимые многими картины «Обитаемый остров», «Без права на ошибку», «Сталинград», «А зори здесь тихие...», «Ледокол», «Перевал Дятлова», «Лётчик», «Год культуры-2».
Осенью 2023 года Пётр Фёдоров дебютировал в качестве автора сценария и режиссёра телесериала «Ласт квест».
Личная жизнь Пётра ФёдороваПётр Фёдоров ни с кем не связывал себя узами брака. Актер долгое время находился в отношениях с западной моделью Анастасией Ивановой. Знакомство пары состоялось в 2003 году, тогда актер был мало популярен и по мнению родителей девушки мало перспективен.
Семья Анастасии была не совсем довольна выбором дочери, и только когда Петр начал добиваться успеха одобрила союз. Эти отношения длились порядка 14 лет, но до свадьбы дело не дошло. В 2017 году длительный роман завершился расставанием.
«Мы кайфовали, просто упивались друг другом. Были такой любвеобильной парой, это прекрасно. Наверное, это мальчиков только касается. Простить и забыть — это разные вещи. Оказывается, прощать очень просто. А забыть невозможно. Настю я всегда буду любить», — делился актер в интервью со Светланой Бондарчук.Спустя год после расставания актера заметили с новой спутницей, участницу шоу «Топ-модель по-русски» Анну Соколову. О том как развиваются отношения практически ничего не известно. Фёдоров умело скрывает подробности личной жизни и в редких интервью лишь отшучивается по поводу брака и детей.
«Мои коллеги-девушки шутят: "Петя, пора заморозить сперму!" Та мозоль, на которую вы пытаетесь надавить, уже не болит. Давно была мечта родить себе друга, как сделал мой папа. Он так и говорил: "Я не сына родил, я друга родил". Но у меня, видимо, будет по-другому», — цитирует артиста издание Hello.Как заявил артист, после рождения ребёнка он намерен сделать перерыв в карьере и посвятить себя семье.
Актер об СВО и военных фильмахПётр Фёдоров не давал официальных комментариев по поводу специальной военной операции, но в своих интервью подчёркивал, что не планирует покидать Россию.
«Я очень благодарен своей профессии, потому что она позволяет мне много ездить по стране. Но, даже видя самые нелицеприятные проявления российской действительности, бежать я отсюда не хочу. К сожалению, убить, исправить все плохое я тоже не могу. Я могу только культивировать добро через свое дело», — делился Петр с журналистами aif.ru.
По мнению Фёдорова, режиссёрам, работающим в жанре военного кино, следует более тщательно продумывать сюжет своих фильмов, чтобы избежать искажения исторической действительности.
«Современным кинематографистам надо быть аккуратнее, когда они приучают людей смотреть на танки, бодро идущие по Москве, даже в рамках жанра. Не стоит играть со спичками. Хотя я сам в этом участвовал, махал автоматом, но я против войны», — сообщил он изданию «Известия».