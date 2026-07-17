Почему Леонид Барац оказался между личными конфликтами и критикой из-за позиции по СВО?
Леонид Барац известен зрителям как актёр, сценарист и один из создателей «Квартета И». В последние годы его имя чаще звучит в связи с семейными обстоятельствами и общественной критикой. Поводом стали публикации о его личной жизни, а также эмоциональная реакция артиста на события на Украине. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Детство в Одессе и переезд в МосквуЛеонид Барац родился в июле 1971 года в Одессе. Его отец Григорий работал журналистом, мать Зоя была воспитательницей в детском саду. Близкие с детства звали будущего артиста Лёшей. Сам Барац рассказывал, что лишь в школьные годы узнал официальное имя из документов — Леонид. Его дали в честь дедушки. После окончания школы Барац переехал в Москву. Он поступил на эстрадный факультет ГИТИСа. Там началась дружба с Ростиславом Хаитом, Александром Демидовым и Сергеем Петрейковым.
Как появился «Квартет И»После выпуска из ГИТИСа друзья создали театр «Квартет И». Позже коллектив стал широко известен благодаря спектаклям и фильмам «День радио», «День выборов» и серии картин «О чём говорят мужчины». Барац играет в постановках и кино. При этом он не раз говорил, что считает себя прежде всего автором текстов. Артист называл своей главной работой создание фраз, сюжетов и смыслов.
Первый брак и две дочериПервой женой Леонида Бараца стала актриса Анна Касаткина. Они познакомились во время учёбы. В семье родились две дочери — Елизавета и Ева. В СМИ появлялись сообщения о сложностях в отношениях пары и о причинах их расставания. Сам актёр подробно не обсуждал личную жизнь в публичном пространстве. Поэтому детали, которые публикуют разные издания, стоит воспринимать как их версию событий.
Отношения с Анной МоисеевойПозднее Барац женился на психологе Анне Моисеевой. Между супругами была разница в возрасте 11 лет. Официально они зарегистрировали брак в 2018 году. В 2020 году у пары родился сын Марк. Затем в прессе сообщили о расставании. По данным публикаций, Моисеева осталась в Одессе вместе с ребёнком, а Барац продолжил жить и работать в Москве.
Заявление артиста после начала боевых действийПосле начала СВО Леонид Барац записал видеообращение. В нём он призвал российских военнослужащих не стрелять по мирным жителям. Артист говорил, что на Украине живут его родные и дети. Позднее видео исчезло из социальной сети. Это вызвало обсуждение в интернете и СМИ. Часть пользователей поддержала эмоциональное обращение Бараца. Другие посчитали его позицию недостаточно ясной.
Критика «Квартета И» и реакция СМИПисатель Захар Прилепин публично раскритиковал участников «Квартета И». Он упомянул их прежние отказы от поездок в Крым и Донбасс. Также Прилепин заявил, что коллектив хранит молчание по важным общественным вопросам. Украинские СМИ, в свою очередь, критиковали Бараца и Ростислава Хаита. Журналисты обращали внимание на то, что артисты продолжают работать в России. В публикациях звучали претензии из-за отсутствия жёстких заявлений о спецоперации.
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