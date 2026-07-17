17 июля 2026, 14:25

Леонид Барац (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Леонид Барац известен зрителям как актёр, сценарист и один из создателей «Квартета И». В последние годы его имя чаще звучит в связи с семейными обстоятельствами и общественной критикой. Поводом стали публикации о его личной жизни, а также эмоциональная реакция артиста на события на Украине. Подробнее читайте в материале «Радио 1».





Содержание Детство в Одессе и переезд в Москву Как появился «Квартет И» Первый брак и две дочери Отношения с Анной Моисеевой Заявление артиста после начала боевых действий Критика «Квартета И» и реакция СМИ Почему вокруг Бараца продолжаются споры

Детство в Одессе и переезд в Москву

Как появился «Квартет И»

Первый брак и две дочери

Леонид Барац (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

Отношения с Анной Моисеевой

Заявление артиста после начала боевых действий

Критика «Квартета И» и реакция СМИ

От сцены «Голоса» до тяжёлого развода, алкоголизма и суицида: что скрывал Евгений Кунгуров за улыбкой телеведущего?

Почему вокруг Бараца продолжаются споры