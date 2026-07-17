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Почему Леонид Барац оказался между личными конфликтами и критикой из-за позиции по СВО?

Леонид Барац (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Леонид Барац известен зрителям как актёр, сценарист и один из создателей «Квартета И». В последние годы его имя чаще звучит в связи с семейными обстоятельствами и общественной критикой. Поводом стали публикации о его личной жизни, а также эмоциональная реакция артиста на события на Украине. Подробнее читайте в материале «Радио 1».



Детство в Одессе и переезд в Москву

Леонид Барац родился в июле 1971 года в Одессе. Его отец Григорий работал журналистом, мать Зоя была воспитательницей в детском саду. Близкие с детства звали будущего артиста Лёшей. Сам Барац рассказывал, что лишь в школьные годы узнал официальное имя из документов — Леонид. Его дали в честь дедушки. После окончания школы Барац переехал в Москву. Он поступил на эстрадный факультет ГИТИСа. Там началась дружба с Ростиславом Хаитом, Александром Демидовым и Сергеем Петрейковым.

Как появился «Квартет И»

После выпуска из ГИТИСа друзья создали театр «Квартет И». Позже коллектив стал широко известен благодаря спектаклям и фильмам «День радио», «День выборов» и серии картин «О чём говорят мужчины». Барац играет в постановках и кино. При этом он не раз говорил, что считает себя прежде всего автором текстов. Артист называл своей главной работой создание фраз, сюжетов и смыслов.

Первый брак и две дочери

Первой женой Леонида Бараца стала актриса Анна Касаткина. Они познакомились во время учёбы. В семье родились две дочери — Елизавета и Ева. В СМИ появлялись сообщения о сложностях в отношениях пары и о причинах их расставания. Сам актёр подробно не обсуждал личную жизнь в публичном пространстве. Поэтому детали, которые публикуют разные издания, стоит воспринимать как их версию событий.

Леонид Барац (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

Отношения с Анной Моисеевой

Позднее Барац женился на психологе Анне Моисеевой. Между супругами была разница в возрасте 11 лет. Официально они зарегистрировали брак в 2018 году. В 2020 году у пары родился сын Марк. Затем в прессе сообщили о расставании. По данным публикаций, Моисеева осталась в Одессе вместе с ребёнком, а Барац продолжил жить и работать в Москве.

Заявление артиста после начала боевых действий

После начала СВО Леонид Барац записал видеообращение. В нём он призвал российских военнослужащих не стрелять по мирным жителям. Артист говорил, что на Украине живут его родные и дети. Позднее видео исчезло из социальной сети. Это вызвало обсуждение в интернете и СМИ. Часть пользователей поддержала эмоциональное обращение Бараца. Другие посчитали его позицию недостаточно ясной.

Критика «Квартета И» и реакция СМИ

Писатель Захар Прилепин публично раскритиковал участников «Квартета И». Он упомянул их прежние отказы от поездок в Крым и Донбасс. Также Прилепин заявил, что коллектив хранит молчание по важным общественным вопросам. Украинские СМИ, в свою очередь, критиковали Бараца и Ростислава Хаита. Журналисты обращали внимание на то, что артисты продолжают работать в России. В публикациях звучали претензии из-за отсутствия жёстких заявлений о спецоперации.

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Почему вокруг Бараца продолжаются споры

Леонид Барац оказался в непростой ситуации из-за личных связей с Россией и Украиной. Его родственники и близкие живут по обе стороны границы. Любое публичное высказывание артиста вызывает резонанс. Сам Барац не делает громких политических заявлений. Однако молчание также становится поводом для критики. Общественная дискуссия вокруг актёра отражает общий раскол мнений, который затронул многих известных людей.
Дарья Осипова

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