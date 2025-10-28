Поддержал Евромайдан, лишился работы в России и разочаровался в политике Украины: Как сейчас живет звезда «12» Алексей Горбунов?
Алексей Горбунов — актер, чей талант и узнаваемость давно вышли за границы одной страны. Сделав блестящую карьеру в российском кинематографе, он в 2014 году принял решение отказаться от работы в России и вернулся на историческую родину — Украину. Почему артист, столько лет плодотворно сотрудничавший с российскими режиссерами, занял такую позицию и как после этого сложилась его жизнь и карьера, читайте в материале «Радио 1».
Творческий путь ГорбуноваАлексей Горбунов родился 29 октября 1961 года в Киеве в интернациональной семье. Отец был родом из сибирского Бийска, а мать — из Луганской области. С детства его характер закалялся на улицах Русановки, где он, по собственному признанию, занимался фарцовкой, что даже привело его к проблемам с милицией.
С первой попытки поступить в Киевский театральный институт им. Карпенко-Карого не удалось. Он устроился монтировщиком в Театр русской драмы им. Леси Украинки, где его заметила Ада Роговцева. Благодаря ей он познакомился с её мужем, педагогом Константином Степанковым, который взял его на свой курс.
В день вручения диплома в 1984 году он впервые вышел на съёмочную площадку. Ему досталась главная роль в фильме «Груз без маркировки», от которой отказался Олег Меньшиков. Однако после армейской службы и распада СССР для актера наступили тяжелые времена. Он брался за любые роли, работал таксистом и даже продавал золотые коронки, оставшиеся от отца.
Вернуться в профессию ему помог режиссёр Владимир Попков, предложив в 1997 году роль шута Шико в сериале «Графиня де Монсоро». Эта работа принесла ему всенародную любовь и открыла дорогу в российский кинематограф. Следом последовали знаковые роли в картинах «Каменская», «Статский советник», «Стиляги» и «12» Никиты Михалкова, за которую он получил премию «Золотой орел».
Звание народного артиста и принципиальная позицияВ 2016 году указом президента Украины Алексею Горбунову было присвоено звание Народного артиста Украины. К тому моменту он уже несколько лет жил и работал на родине.
Из-за политической ситуации в 2014 году Горбунов решил сосредоточиться на работе на Украине. В тот период актёр открыто выражал свою поддержку Евромайдану и действиям Киева в Донбассе. Однако в 2018 году, давая интервью украинскому радио «Новое время», он заявил о своём разочаровании в политике страны. Тогда же он предложил Украине и России найти путь к примирению.
«Мы обязаны примириться. Поскольку, во-первых, это уже очень долго продолжается. И задача всех людей — заканчивать войны вообще и находить выход», — призывал артист.
Жизнь и карьера после 2014 годаПереезд на Украину дался актеру нелегко. Он признавался, что ожидал большего от украинских властей, которым он, по его словам, «сделал великий поступок», но взамен получил немного. Он жаловался на финансовые трудности и отсутствие обещанной работы. Однако это не остановило его творческую активность.
В 2015 году на экраны вышли сериалы «Гвардия» и «Правило боя», а также драма «Дикое поле». После артиста заметили зарубежные режиссеры. Его начали приглашать в европейские и американские проекты. Так он сыграл полковника ФСБ в популярном французском сериале «Бюро легенд» и украинского олигарха в боевике «Последний наёмник» с Жан-Клодом Ван Даммом, картинах «Бюро» и «Компромат». В 2025 году был анонсирован с его участием американо-эстонский триллер «Ювенальный инспектор: тень над Йыхви».
Алексей Горбунов широко известен как актер, но его музыкальная деятельность — не менее важная и искренняя часть его творчества. Он является солистом группы «Грусть пилота», с которой уже более 15 лет дает концерты перед широкой публикой. В основе репертуара — песни и стихи, которые Горбунов считает глубокими и настоящими. Он исполняет произведения Владимира Высоцкого, Булата Окуджавы, украинские народные песни, а также стихи Людвика Ашкенази.
Его подход к музыке и творчеству в целом основан на искренности. Он признается, что после концертов не может сутки прийти в себя. Для него важно дарить зрителям честность, а не работать «с дебилами» за большие деньги.