«Пока он не ляжет в гроб»: из-за чего Наргиз ведет войну с Фадеевым на самом деле? Молодой любовник и настоящие причины запрета на въезд в Россиию

15 мая 2026, 16:54

Наргиз Закирова (Фото: Инстаграм* @nargizzakirova_official)

Наргиз — та самая певица с хрипотцой, которая когда-то покоряла зрителей на сцене шоу «Голос». Теперь у артистки совсем другая жизнь. С 2022 года исполнительнице запрещён въезд в Россию на 50 лет — до 2072 года. Сегодня жизнь Закировой — это концерты в Америке, вражда с Максимом Фадеевым и полный разрыв с узбекскими родственниками. Рядом с ней муж, который моложе на 11 лет, подрастают внуки, а возвращаться на родину, в страну предков, нет ни малейшего желания. В чём причина такой изоляции и кто на самом деле несёт ответственность за изгнание представительницы музыкальной семьи, расскажет «Радио 1».





Содержание Война Наргиз и Максима Фадеева Почему Наргиз не едет в Узбекистан: личные мотивы и сказанные прямо слова Семейные принципы Наргиз Закировой Минюст начал проверку: что известно о запросе депутата Альшевских в отношении Наргиз

Война Наргиз и Максима Фадеева

«К сожалению, сейчас такие обстоятельства: мне категорически нельзя выезжать в Европу. Бывшие страны СССР тоже для меня небезопасны благодаря этому человеку…» — приводит слова певицы «СтарХит».

«Его месть не утихнет, наверное, до того момента, пока он не ляжет в гроб. Он будет делать всё, что в его возможностях. Поэтому мне сейчас ехать куда-то... я и здесь нахожусь под присмотром», — продолжила рассуждать Закирова.



Максим Фадеев (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Почему Наргиз не едет в Узбекистан: личные мотивы и сказанные прямо слова

«Физических преград нет. Но совершенно нет желания туда приезжать», — цитирует слова певицы «СтарХит».

«Для кого-то это покажется диким, мол, как ты могла отказаться от родных и больше не иметь с ними никаких отношений. Но для меня это достаточно легко», — сообщает «СтарХит».

Семейные принципы Наргиз Закировой

«Меня удивляют женщины, которые боятся услышать слово „бабушка“. Представляете, какая я бабушка клёвая?».

«Я максимально за то, чтобы не взрослеть. И в любом возрасте сохранять в себе ребёнка», — добавила певица в том же интервью.

«Дети должны играть, должны оставаться детьми. Слишком много запретов от родителей. Зато есть бабушка Наргиз, которая может позволить им всё, что угодно», — поясняет она.

Минюст начал проверку: что известно о запросе депутата Альшевских в отношении Наргиз

«В России она прославилась благодаря «Голосу». Шоу буквально вытащило ее из небытия. Прошли считанные годы. И мы увидели, что певица — не кто иная, как бесноватая русофобка, пособница неонацистского киевского режима», — написал представитель власти в своем Telegram-канале.