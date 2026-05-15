«Пока он не ляжет в гроб»: из-за чего Наргиз ведет войну с Фадеевым на самом деле? Молодой любовник и настоящие причины запрета на въезд в Россиию
Наргиз — та самая певица с хрипотцой, которая когда-то покоряла зрителей на сцене шоу «Голос». Теперь у артистки совсем другая жизнь. С 2022 года исполнительнице запрещён въезд в Россию на 50 лет — до 2072 года. Сегодня жизнь Закировой — это концерты в Америке, вражда с Максимом Фадеевым и полный разрыв с узбекскими родственниками. Рядом с ней муж, который моложе на 11 лет, подрастают внуки, а возвращаться на родину, в страну предков, нет ни малейшего желания. В чём причина такой изоляции и кто на самом деле несёт ответственность за изгнание представительницы музыкальной семьи, расскажет «Радио 1».
Война Наргиз и Максима ФадееваНаргиз открыто говорит, на ком, по её мнению, лежит вина за крах карьеры в России. Она прямо обвиняет бывшего продюсера Максима Фадеева. Их противостояние длится уже несколько лет. Все началось с прекращения сотрудничества, а закончилось тем, что для Закировой закрылась сцена на огромной территории.
«К сожалению, сейчас такие обстоятельства: мне категорически нельзя выезжать в Европу. Бывшие страны СССР тоже для меня небезопасны благодаря этому человеку…» — приводит слова певицы «СтарХит».Наргиз не сомневается: Фадеев подключил весь свой административный ресурс и нужных людей, чтобы перекрыть ей дорогу в страну.
«Его месть не утихнет, наверное, до того момента, пока он не ляжет в гроб. Он будет делать всё, что в его возможностях. Поэтому мне сейчас ехать куда-то... я и здесь нахожусь под присмотром», — продолжила рассуждать Закирова.Подробности финалистка шоу «Голос» раскрывать не стала. Лишь коротко обронила, что очень хотела бы приехать к своим слушателям, но не может этого сделать. Это звучит печально. Однако не всё так однозначно. Сам продюсер подобные заявления отвергает. Сторонние эксперты при этом отмечают: проблема не сводится исключительно к его личной неприязни. Высказывания и поведение самой Наргиз также повлекли за собой реакцию властей. Так или иначе, итог очевиден: исполнительнице запрещён въезд в Россию на пятьдесят лет. Решение о запрете было принято из-за антироссийских постов Наргиз в социальных сетях.
Почему Наргиз не едет в Узбекистан: личные мотивы и сказанные прямо словаФамилия Закировых в Средней Азии хорошо известна. У бывшей подопечной Максима Фадеева на исторической родине большая музыкальная семья: отец выступал на сцене, дядя был заметной фигурой советской эстрады, а младшее поколение подхватило традицию. Однако поездки к родным давно прекратились. Причина носит личный характер.
«Физических преград нет. Но совершенно нет желания туда приезжать», — цитирует слова певицы «СтарХит».Представительница легендарной музыкальной династии признается, что родственные связи давно стали источником напряжения, а не опорой. Ей надоели бесконечные скандалы и взаимные упрёки.
«Для кого-то это покажется диким, мол, как ты могла отказаться от родных и больше не иметь с ними никаких отношений. Но для меня это достаточно легко», — сообщает «СтарХит».
Семейные принципы Наргиз ЗакировойВ Америке рядом с Наргиз самые близкие: мама, трое взрослых детей, внуки и муж. Личная жизнь у женщины сложилась удачно, и этого факта она не скрывает. Избранник — Антон Ловягин, младше на одиннадцать лет, но разница в возрасте отношениям не мешает.
«Смешно видеть»: что сделала с 63-летним Цекало его молодая жена из Казахстана? Развод и «разбитое корыто» экс-возлюбленного Лолиты
Сегодня мысли и время занимает в основном семья, а не концертная деятельность. Видимо, в этом образе жизни и скрыто настоящее счастье. В интервью латвийским журналистам Закирова рассказала о своём отношении к статусу бабушки:
«Меня удивляют женщины, которые боятся услышать слово „бабушка“. Представляете, какая я бабушка клёвая?».Внуки от Наргиз в полном восторге. Причина не только в сцене и песнях. Дома племянница звёзд советской эстрады превращается в клоуна: дурачится вместе с ними, участвует в играх и разрешает то, за что обычно попадает от родителей.
«Я максимально за то, чтобы не взрослеть. И в любом возрасте сохранять в себе ребёнка», — добавила певица в том же интервью.Закирова выступает против того, чтобы общаться с детьми как с равными по возрасту. Финалистка второго сезона шоу «Голос» на Первом канале убеждена: такие разговоры крадут у ребёнка лучшие годы.
«Дети должны играть, должны оставаться детьми. Слишком много запретов от родителей. Зато есть бабушка Наргиз, которая может позволить им всё, что угодно», — поясняет она.
Минюст начал проверку: что известно о запросе депутата Альшевских в отношении НаргизНаргиз Закирова — фигура, чьи публичные заявления с 2022 года характеризуются неизменно жёсткой антироссийской риторикой, поддержкой Украины и военно-политического руководства страны, а также отрицанием прежних связей с Россией. Высказывания певицы неоднократно вступали в прямой конфликт с законодательством РФ, что повлекло за собой запрет на въезд в страну до 2072 года. В настоящее время Закирова проживает в США, продолжает выступать с проукраинской символикой и выражает свою позицию в социальных сетях и интервью. По информации издания «Аргументы и факты», депутат Госдумы Андрей Альшевских направил в Министерство юстиции запрос с просьбой проверить певицу Наргиз Закирову на предмет присвоения ей статуса иностранного агента.
«В России она прославилась благодаря «Голосу». Шоу буквально вытащило ее из небытия. Прошли считанные годы. И мы увидели, что певица — не кто иная, как бесноватая русофобка, пособница неонацистского киевского режима», — написал представитель власти в своем Telegram-канале.Альшевских охарактеризовал участие певицы в сборе денег для ВСУ как «шакалий поступок», добавив, что забыть и простить подобное нельзя. Парламентарий также обнародовал ответ из Министерства юстиции. В документе сообщается, что по его запросу ведомство запустило контрольные мероприятия.