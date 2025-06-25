«Показал свое животное нутро, трус»: критика СВО, переезд в ОАЭ, провальные романы с Клюкиной и Карнавал. Где сейчас Егор Крид?
25 июня кумиру российской молодежи Егору Криду исполнилось 30 лет. Его сравнивают с Джастином Бибером за привлекательную внешность и популярность среди девочек-подростков. Хотя певец родился в обеспеченной семье, он самостоятельно прокладывал свой путь в мире российского шоу-бизнеса. Сначала он подписал контракт с лейблом Black Star, а затем сумел без потерь завершить сотрудничество с ним. О том, с кем из знаменитостей у него были романы и чем артсит занимается сейчас, расскажет «Радио 1».
Громкие романы и расставанияЕгор Крид начинал свою карьеру с образа рэпера-хулигана, но со временем его имидж претерпел значительные изменения. Одним из ключевых моментов в этом процессе стало его участие в проекте «Холостяк» на ТНТ в 2018 году, где он выступил в роли главного героя. В финале шоу Егор выбрал блогера Дарью Клюкину, которая пришла на проект уже во второй раз. Однако их отношения не сложились, и вскоре после завершения шоу они расстались. Поклонники Крида долгое время задавали ему в социальных сетях вопросы: «Где Даша?».
В разное время Крида связывали с романтическими отношениями с «папиной дочкой» Мирославой Карпович, моделью Дианой Мелисон, блогером Вики Одинцовой, певицей Нюшей и TikTok-звездой Валей Карнавал. Слухи о романе с последней появились в 2020 году, когда Крид и Карнавал провели вместе новогодние каникулы в Дубае.
После завершения их отношений Валя обвинила Егора в абьюзе, а он в свою очередь высмеивал её в своих клипах. Разрыв отношений Крида в Валей Карнавал, похоже, стал для певца настоящим испытанием. Накануне выхода нового альбома после разрыва он опубликовал несколько неоднозначных Stories, в которых, не называя имени, обращался к своей бывшей:
«Спасибо за разбитое сердце. После тебя я больше не хочу верить в любовь и искренность. Кажется, это уже никого не волнует. Единственное, что я тебе никогда не прощу – это панические атаки, которые вернулись ко мне спустя долгие годы. Будь уверена, что треки на новом альбоме будут только о тебе. Я понял, что любил тебя безумно и слишком сильно. Но все равно нужно быть благодарным. Поэтому искренне спасибо за все».
Он сдержал обещание: в главной песне альбома «Pussy Boy» Крид поет: «Прячу под маской лицо, как Кабал. Ты прячешь под маской себя – карнавал». Спустя несколько дней он также выпустил клип, в котором снял моделей, напоминающих Дину Саеву и Валю Карнавал. Ни одна из них не прокомментировала это «обращение», но в TikTok появились видео с их реакцией: «Показал свое животное нутро, трус».
Позиция Егора Крида по СВО25 февраля 2022 года артист прокомментировал начало военной спецоперации, опубликовав пост в своих социальных сетях с осуждением её проведения. Он написал: «Молимся за мир», добавив смайлики с флагами России и Украины. Спустя несколько дней после начала операции Крид заявил, что предпочитает оставаться вне политики, но отметил: «Хочется скорее проснуться, чтобы этот кошмарный сон закончился и у всех всё было хорошо».
28 февраля того же года в своем Telegram-канале он поделился, что страдает от панических атак из-за происходящего на Украине. Артист признался, что долгое время борется с этими приступами, но в последнее время это стало сложнее.
«В последние дни [панические атаки] усилились. Только что вот словил», — написал он.
В марте 2024 года Крид провел благотворительный стрим, собрав 7 миллионов рублей для жителей Белгородской области, которая часто подвергается обстрелам со стороны ВСУ. В своем Telegram-канале он рассказал, что 255 тысяч рублей пожертвовали зрители, а остальные 6,7 миллиона собрал сам. Часть средств артист направил в фонд помощи пострадавшим во время теракта в «Крокус Сити Холле».
В своём отчете Крид указал, что 1 миллион рублей отправил на помощь пострадавшим в «Крокусе», а 5 миллионов — в фонд Белгорода, который помогает детям с онкологическими заболеваниями. Оставшиеся средства были распределены между четырьмя семьями из Белгородской области. 20 апреля 2024 года Егор Крид был замечен в компании 30-летнего блогера Алексея Шевцова. На опубликованном певцом снимке также присутствуют Александр Зубарев и JesusAVGN.
Снимок, предположительно, был сделан в США. Внимание общественности привлек именно Шевцов, который ранее утверждал, что у русских людей есть «идея фикс» о колонизации новых территорий и поднимал темы, связанные с жесткой властью в обществе. Тем не менее, сам Егор Крид не делал открытых заявлений в поддержку Украины.
Как сейчас живет Егор КридЧто касается текущей жизни музыканта, в начале февраля 2022 года он сообщил о своем переезде из России в Объединенные Арабские Эмираты. Однако уже в апреле он рассказал о трудностях с покупкой еды из-за блокировки банковских карт и назвал себя «бомжом в Дубае». В мае Крид посетил премию «ЖАРА» и провел время с родителями, опубликовав трогательное видео, где дарит отцу автомобиль.
10 июня 2024 года артист поделился своими переживаниями о депрессии, вызванной отсутствием личной жизни. Он отметил, что, несмотря на успех, ему не хватает человеческого счастья.