25 июня 2025, 12:58

Егор Крид (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

25 июня кумиру российской молодежи Егору Криду исполнилось 30 лет. Его сравнивают с Джастином Бибером за привлекательную внешность и популярность среди девочек-подростков. Хотя певец родился в обеспеченной семье, он самостоятельно прокладывал свой путь в мире российского шоу-бизнеса. Сначала он подписал контракт с лейблом Black Star, а затем сумел без потерь завершить сотрудничество с ним. О том, с кем из знаменитостей у него были романы и чем артсит занимается сейчас, расскажет «Радио 1».





Содержание Громкие романы и расставания Позиция Егора Крида по СВО Как сейчас живет Егор Крид

Громкие романы и расставания

«Спасибо за разбитое сердце. После тебя я больше не хочу верить в любовь и искренность. Кажется, это уже никого не волнует. Единственное, что я тебе никогда не прощу – это панические атаки, которые вернулись ко мне спустя долгие годы. Будь уверена, что треки на новом альбоме будут только о тебе. Я понял, что любил тебя безумно и слишком сильно. Но все равно нужно быть благодарным. Поэтому искренне спасибо за все».

Егор Крид (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)



Позиция Егора Крида по СВО

«В последние дни [панические атаки] усилились. Только что вот словил», — написал он.

Егор Крид (Фото: РИА Новости/Пресс-служба телеканала «Россия 1»)



Как сейчас живет Егор Крид