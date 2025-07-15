15 июля 2025, 11:58

Миша Марвин (Фото: Instagram*@misha_marvin)

Сегодня, 15 июля, свой 36-й день рождения отмечает певец, композитор и автор песен Миша Марвин. Он стал известен широкой публике благодаря работе с лейблом Black Star. Многим известны песни «Стерва», «Ненавижу» и «А может?!», а также «Французский поцелуй», исполненный совместно с певицей Ханной. После начала СВО артист решил начать свою профессиональную деятельность в Киеве. Однако вскоре изменил своё решение и вернулся в Россию. Подробнее о сложившейся ситуации читайте в материале «Радио 1».





Содержание Детство и ранние годы Миши Марвина Начало карьеры Переезд в Россию и работа с Black Star Метания Марвина после начала СВО



Детство и ранние годы Миши Марвина

Миша Марвин (Фото: Instagram*@misha_marvin)



Начало карьеры

Миша Марвин (Фото: Instagram*@misha_marvin)



Переезд в Россию и работа с Black Star

Миша Марвин (Фото: Instagram*@misha_marvin)



Метания Марвина после начала СВО

Миша Марвин (Фото: Instagram*@misha_marvin)



«Я больше не артист лейбла Black Star. Я больше не Миша Марвин», — писал певец.

«Почему я должен не возвращаться в Москву, если я здесь живу 11 лет, работаю, у меня здесь всё?» — писал артист на комментарии в сети от удивленных возвращением поклонников.

