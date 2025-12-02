02 декабря 2025, 05:06

Командующий «Центра» Солодчук: Подступы к Красноармейску усыпаны телами солдат ВСУ

Фото: iStock/Nastco

Командующий войсками группировки «Центр» Валерий Солодчук доложил президенту России Владимиру Путину, что украинские националистические батальоны отказывались выполнять боевые задачи в районе Красноармейска. Об этом пишет ТАСС.





По словам Солодчука, задачи командования ВСУ близ Красноармейска выполняли недавно призванные и необученные мобилизованные бойцы ВСУ.



Эти солдаты шли на убой и несли тяжелые потери, потому что у них была очень плохая подготовка в боевым условиям. Количество погибших исчисляется сотнями.





«Такое отношение, я думаю, оно видно пока продолжится, но это просто истребление своего народа идет», — сказал Солодчук.