Командующий «Центра» рассказал, что подступы к Красноармейску усыпаны трупами солдат ВСУ
Командующий войсками группировки «Центр» Валерий Солодчук доложил президенту России Владимиру Путину, что украинские националистические батальоны отказывались выполнять боевые задачи в районе Красноармейска. Об этом пишет ТАСС.
По словам Солодчука, задачи командования ВСУ близ Красноармейска выполняли недавно призванные и необученные мобилизованные бойцы ВСУ.
Эти солдаты шли на убой и несли тяжелые потери, потому что у них была очень плохая подготовка в боевым условиям. Количество погибших исчисляется сотнями.
«Такое отношение, я думаю, оно видно пока продолжится, но это просто истребление своего народа идет», — сказал Солодчук.Он добавил, что лесополосы рядом с Красноармейском в настоящий момент буквально «усыпаны трупами украинских солдат».
Ранее сообщалось, что президент России посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск.
В ходе своего визита Путин заслушал доклады начальника Генштаба Валерия Герасимова, который рассказал об освобождении городов Красноармейск в ДНР и Волчанск в Харьковской области.