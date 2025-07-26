26 июля 2025, 14:46

Александр Сырский

Сегодня, 26 июля, исполняется 60 лет одной из самых противоречивых фигур украинской армии Александру Сырскому. Уроженец российской Владимирской области, выходец из семьи советского офицера, он сделал головокружительную карьеру в ВСУ. Однако его российские корни и советское прошлое до сих пор остаются предметом острых дискуссий. Назначение Сырского главнокомандующим ВСУ в феврале 2024 года раскололо украинское общество: одни видят в нем профессионального военного, другие — «генерала-мясника», ответственного за огромные потери в боях за Бахмут. В России же его называют предателем, а родственники, оставшиеся на родине, публично отреклись от него. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография генерала Личная жизнь Конфликт с пасынком и сыном Деньги для лечения отца



Биография генерала

Александр Сырский



Личная жизнь

Конфликт с пасынком и сыном

Александр Сырский



«До 19 лет я даже не догадывался, что Сырский мне не родной отец», — признается Иван.

Деньги для лечения отца

«Мне плевать на эти деньги. Из-за Александра нас здесь называют предателями и врагами».