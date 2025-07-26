Получил прозвище «генерала-мясника» и отправляет деньги в Россию: что скрывает главком ВСУ Александр Сырский и кто его считает агентом РФ
Сегодня, 26 июля, исполняется 60 лет одной из самых противоречивых фигур украинской армии Александру Сырскому. Уроженец российской Владимирской области, выходец из семьи советского офицера, он сделал головокружительную карьеру в ВСУ. Однако его российские корни и советское прошлое до сих пор остаются предметом острых дискуссий. Назначение Сырского главнокомандующим ВСУ в феврале 2024 года раскололо украинское общество: одни видят в нем профессионального военного, другие — «генерала-мясника», ответственного за огромные потери в боях за Бахмут. В России же его называют предателем, а родственники, оставшиеся на родине, публично отреклись от него. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Биография генерала
Александр Сырский, ныне действующий главнокомандующий ВСУ, родился 26 июля 1965 года в деревне Новинки Владимирской области (РСФСР) в семье советского военного. Его отец, Станислав Прокопьевич Сырский, был полковником Советской армии, а мать, Людмила Ивановна, работала в штабе воинской части. Детство будущего военачальника прошло в России, но в 1970-х годах семья переехала в Украинскую ССР, где отец продолжил военную службу.
Получив образование в престижном Московском высшем общевойсковом командном училище (1986), Сырский начал службу в Украинской ССР. После распада СССР в 1991 году Сырский сделал выбор в пользу украинской армии, приняв гражданство Украины.
Однако его российские корни продолжают вызывать вопросы. Родители и брат Олег остались жить во Владимирской области и, по данным СМИ, поддерживают российские власти. Сам Олег публично заявлял о разрыве отношений с братом. В 2010-х годах украинские СМИ обращали внимание на активность Сырского в российских социальных сетях, что вызывало вопросы у СБУ. Несмотря на это, карьера Сырского развивалась стремительно, как и события на Украине.
В 2013 году он курировал сотрудничество незалежной с НАТО. В 2014-2015 командовал операциями в Донбассе, получив прозвище «котловой генерал», а в 2022 руководил успешной обороной Киева и контрнаступлением под Харьковом, за что получил звание Героя Украины. 8 февраля 2024 года Сырский сменил Валерия Залужного на посту главкома ВСУ.
Это назначение вызвало неоднозначную реакцию. На Украине его критикуют за «советский» стиль руководства и большие потери в боях за Бахмут. На территории России его объявили в розыск, а Дмитрий Медведев назвал его биографию «омерзительной». Однако, несмотря на все, Зеленский назначил Сырского на столь высокую должность за его способность быть «управляемым» командиром.
Личная жизнь
Александр Сырский несмотря на свою публичную роль, старается скрывать детали личной жизни. Однако известно, что его семья расколота из-за политических разногласий, а родственники в России открыто осуждают его действия.
Сырский был женат дважды. Его первая жена (имя не разглашается) проживает в России, и после развода их пути разошлись. По некоторым данным, брак распался еще в 1990-х или начале 2000-х годов. От этого брака у Сырского остался пасынок Иван и старший сын Антон, которые сейчас живут в Австралии и не поддерживают связь с отцом.
Второй раз Сырский женился на Тамаре Харченко, которая работает в Государственной фискальной службе Украины. У них есть общий сын, о котором почти ничего не известно.
Конфликт с пасынком и сыном
Антон Сырский публично осуждает отца, называя его «подонком» и «предателем». В одном из интервью он заявил, что разорвал все связи с отцом после того, как тот стал участвовать в войне на Донбассе. Антон поддерживает Россию и даже участвовал в акциях в поддержку Донбасса в Австралии.
Пасынок украинского главнокомандующего Иван активно дает интервью российским СМИ, раскрывая детали их непростых семейных отношений. Молодой человек, воспитывающий дочь в русских традициях, открыто поддерживает СВО и планирует переехать в Россию.
«До 19 лет я даже не догадывался, что Сырский мне не родной отец», — признается Иван.
По словам Ивана, отчим строго воспитывал его, записывал в спортивные секции и всегда помогал решать проблемы. Однако после развода с матерью генерал практически прекратил общение с приемным сыном. Сейчас Иван не скрывает своего негативного отношения к отчиму. Молодой человек подчеркивает, что сознательно прививает своей дочери русские культурные традиции и ценности, полностью отвергая путь, выбранный Сырским.
Деньги для лечения отца
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский оказался в центре скандала после перевода крупной суммы денег на лечение своего 86-летнего отца в России. Станислав Сырский страдает от серьезного заболевания головного мозга, которое обострилось после перенесенного вирусного заболевания.
Сумма перевода от Александр составила 1 миллион рублей, которые были направлены на месячное пребывание отца в московской клинике после того, как местные владимирские врачи не смогли оказать необходимую помощь. Однако этот жест сыновней помощи вызвал резонанс в обеих странах.
Брат Александра, Олег Сырский, работавший охранником на заводе автозапчастей, подтвердил факт перевода денег, но выразил крайне негативное отношение к этому поступку:
«Мне плевать на эти деньги. Из-за Александра нас здесь называют предателями и врагами».
По словам Олега, он сам потерял работу из-за родства с украинским главкомом и теперь не может обеспечить родителей.
Ситуация осложняется тем, что родители Сырского долгое время не поддерживали контактов с сыном из-за его участия в войне против России. Лишь серьезное ухудшение здоровья отца заставило их временно возобновить общение.
В России этот случай вызвал неоднозначную реакцию. В Госдуме заявили, что он демонстрирует «единство русского и украинского народов», в то время как депутат Андрей Колесник и вовсе предположил, что Сырский может быть «агентом России», ссылаясь на большие потери ВСУ под его командованием.
На Украине же ситуация стала предметом проверок — власти изучают, не нарушил ли главком санкции, переводя деньги в Россию. Сам Сырский предпочитает не комментировать эту историю, продолжая публиковать в своем Telegram-канале исключительно служебную информацию о ходе боевых действий.