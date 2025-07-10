10 июля 2025, 08:02

Фото: iStock/Michele Ursi

Российские силы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали 14 украинских беспилотников за одну ночь. Наибольшее количество перехватов произошло над Черным морем, где были сбиты восемь дронов. В то время как на других направлениях, включая Белгородскую и Курскую области, также фиксировались попытки атак со стороны ВСУ. На фоне этих событий российские войска продолжают активные операции на фронте, нанося удары по позициям противника. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Атаки БПЛА ВСУ 10 июля Херсонское направление Запорожское направление Угледарское направление Покровское направление Часовоярское направление Сумское направление

Атаки БПЛА ВСУ 10 июля

«В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Херсонское направление

Запорожское направление

Фото: iStock/Michele Ursi



Угледарское направление

Покровское направление

ВС РФ уничтожили авиазавод по ремонту ракетных двигателей в Луцке

Часовоярское направление

Сумское направление