Попытка удара по Крыму, контратаки в Сумской области, бои под Угледаром: последние новости СВО
Российские силы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали 14 украинских беспилотников за одну ночь. Наибольшее количество перехватов произошло над Черным морем, где были сбиты восемь дронов. В то время как на других направлениях, включая Белгородскую и Курскую области, также фиксировались попытки атак со стороны ВСУ. На фоне этих событий российские войска продолжают активные операции на фронте, нанося удары по позициям противника. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Атаки БПЛА ВСУ 10 июляРоссийские силы ПВО за ночь сбили 14 беспилотников. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. Согласно информации ведомства, наибольшее количество беспилотников было уничтожено над Черным морем.
«В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.Из них восемь беспилотников были сбиты в акватории Черного моря, два — над Белгородской областью и Крымом, а по одному — над Пензенской и Курской областями.
Херсонское направлениеНа Херсонском направлении российские войска нанесли точечные удары по пунктам управления беспилотниками ВСУ в Тягинке и Антоновке, что привело к уничтожению техники и личного состава противника. За сутки зафиксировано 39 обстрелов левобережья со стороны ВСУ. В Новой Збурьевке в результате атаки пострадал местный житель. Ситуация остается напряженной, но находится под контролем российских сил.
Запорожское направлениеНа Запорожском направлении российские войска продолжают операции по ликвидации очагов сопротивления в Каменском. Артиллерия и беспилотники активно действуют по позициям ВСУ в Плавнях, где штурмовые группы продвигаются вдоль берега Каховского водохранилища.
Угледарское направлениеВ Малой Токмачке продолжаются интенсивные бои, противник оказывает сильное сопротивление, однако российские войска сохраняют инициативу. Одним из значимых событий стало освобождение села Толстой на Угледарском направлении. Штурмовые подразделения ВС РФ, поддерживаемые дронами и реактивными системами залпового огня (РСЗО), смогли за несколько дней преодолеть оборону ВСУ.
Покровское направлениеНа Покровском направлении российские силы добились тактических успехов к западу от Орехово и Котляровки. В районах Муравки и Удачного ситуация остается стабильной, без значительных изменений. В Котлино и Зверево продолжаются позиционные бои, в то время как на восточном фланге российские войска продвигаются южнее Разино, укрепляя свои позиции.
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