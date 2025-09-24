Зеленский объявил, в какой стране он готов встретиться с Путиным

24 сентября 2025, 02:50

Зеленский заявил о готовности провести встречу с Путиным в Казахстане

Фото: iStock/FabrikaCr

Владимир Зеленский вновь заявил о своей готовности к встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Он предложил в качестве возможной площадки для переговоров «например, Казахстан». Эти слова Зеленского прозвучали в интервью американскому телеканалу Fox News.





Зеленский подтвердил на камеру свою готовность к диалогу с Путиным в любом формате, хотя ранее уже не раз отказывался от аналогичных предложений или начинал выдвигать дополнительные условия.



В начале сентября президент РФ предлагал Зеленскому приехать для переговоров в Москву, однако тот отклонил это приглашение. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснял, что приглашение в Москву было сделано для переговоров с Киевом, а не для капитуляции Украины.





«Все мы, все наши команды, предложили встретиться в Турции, Саудовской Аравии, Катаре, в нейтральной Европе, такой как Австрия, Швейцария… Если хотите, то, например, (можно встретиться) в Казахстане», — сказал Зеленский в беседе с Fox News.