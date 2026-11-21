21 ноября 2026, 10:04

Фото: Минобороны РФ

Российские войска продолжают наносить удары по тыловым объектам Украины и пунктам управления БПЛА ВСУ, а также улучшать позиции на переднем крае СВО. За прошедшие сутки беспилотники и артиллерия российской армии поразили энергообъекты, морское судно и командные точки дронов в Харьковской и Запорожской областях, сорвав ротацию и снабжение противника. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Ночная работа ПВО Удары ВС РФ по тыловым объектам Украины Артиллеристы ВС РФ ликвидировали пункты управления БПЛА ВСУ Блокировала снабжения ВСУ на Славянско-Краматорском направлении Удары по пунктам управления БПЛА ВСУ в Запорожской области Успехи «Южной» группировки войск



Ночная работа ПВО

Удары ВС РФ по тыловым объектам Украины

Артиллеристы ВС РФ ликвидировали пункты управления БПЛА ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Блокировала снабжения ВСУ на Славянско-Краматорском направлении

Удары по пунктам управления БПЛА ВСУ в Запорожской области

Успехи «Южной» группировки войск