Поражение энергообъектов и судов ВСУ, срыв ротации и ликвидация пунктов управления дронами: последние новости СВО на 21 ноября
Российские войска продолжают наносить удары по тыловым объектам Украины и пунктам управления БПЛА ВСУ, а также улучшать позиции на переднем крае СВО. За прошедшие сутки беспилотники и артиллерия российской армии поразили энергообъекты, морское судно и командные точки дронов в Харьковской и Запорожской областях, сорвав ротацию и снабжение противника. Подробности — в материале «Радио 1».
Ночная работа ПВОМинувшей ночью расчёты противовоздушной обороны ВС РФ сбили 275 БПЛА самолётного типа. Средства перехвата сработали в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской областями, а также Республикой Крым и акваторией Чёрного моря. Все цели ликвидированы штатными средствами поражения.
Удары ВС РФ по тыловым объектам УкраиныВ ночь на 21 ноября ВС РФ, российские беспилотники нанесли удары по энергообъектам и морским судам, работающим на украинскую армию. Согласно данным Минобороны РФ, поражена Криворожская ТЭС в Днепропетровской области, снабжающая военные заводы Украины. Также атакована подстанция 110 кВ в населенном пункте Сарны Ровенской области, участвующая в энергоснабжении предприятий ОПК. В районе Одессы уничтожен сухогруз, перевозивший грузы двойного назначения для нужд ВСУ.
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали пункты управления БПЛА ВСУПодразделения группировки «Север» продолжают огневую поддержку наступающих штурмовых групп в Харьковской области. Расчеты 152-мм орудий «Гиацинт-Б» уничтожили живую силу противника и пункты управления дронами. Воздушная разведка обнаружила замаскированные командные пункты ВСУ по антеннам управления и ретрансляторам. Координаты целей оперативно передали расчетам орудий «Гиацинт-Б», которые точными ударами осколочно-фугасных боеприпасов с закрытых позиций поразили все объекты.
Блокировала снабжения ВСУ на Славянско-Краматорском направленииВ районе Славянско-Краматорской агломерации операторы ВС РФ выявили вражеские наземные роботизированные комплексы и командные точки БПЛА. НРТК доставляли боеприпасы и необходимые материалы через рокадные дороги и вдоль лесополос для обеспечения передовых частей ВСУ. Места дислокации командных пунктов дронов были выявлены благодаря антеннам и запускам беспилотников.
Цели уничтожены точными попаданиями дронов-камикадзе и сбросами. Подразделения «Южной» группировки постоянно действуют в ближнем тылу противника: блокируют автомобильное сообщение, уничтожают военное имущество и склады, поражают пункты управления БПЛА и огневые позиции вражеской артиллерии, лишая передовые позиции ВСУ возможностей для эффективной обороны.
Удары по пунктам управления БПЛА ВСУ в Запорожской областиОператоры разведывательных дронов группировки «Восток» отследили траектории полета вражеских беспилотников и вскрыли несколько скрытых командных точек в Запорожской области. ВСУ разместили там операторов, хранили дроны и готовили их к боевому применению. Для поражения выявленных объектов ВС РФ задействовали расчеты 122-мм буксируемых гаубиц Д-30.
По информации Минобороны РФ, артиллеристы нанесли удары по позициям с техникой и средствами управления беспилотной авиации. Уничтожены пункты управления БПЛА вместе с размещенным на них оборудованием. Огневое поражение нарушило деятельность вражеской беспилотной авиации, ограничило воздушную разведку и применение ударных дронов.
Одновременно расчеты разведывательных дронов группировки «Восток» зафиксировали перемещение вражеской бронетехники и легковых машин в Запорожской области. Противник пытался сменить подразделения на переднем крае, задействовав бронетранспортеры, БМП и квадроциклы для доставки личного состава. Операторы ударных БПЛА нанесли серию ударов FPV-дронами. Уничтожены американский бронетранспортер М113 и БМП-1, ремонтно-эвакуационная машина ВСУ и несколько квадроциклов.