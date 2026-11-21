Отражена атака беспилотников на Ленобласть
Дрозденко: над Ленобластью сбили шесть беспилотников ВСУ
Ночью 21 ноября система ПВО сбила шесть БПЛА над территорией Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем телеграм-канале.
До этого в Ленинградской области объявили беспилотную опасность. Губернатор предупредил, что в связи с введенным режимом в регионе может замедлиться работа мобильного интернета.
«Боевая работа продолжается», — написал Дрозденко.Ранее сообщалось, что ракетную опасность объявили в четырех регионах России: в Тульской, Калужской, Брянской и Орловской областях.
До этого в Ростовской области за ночь уничтожили несколько украинских беспилотников.