21 ноября 2026, 05:54

Дрозденко: над Ленобластью сбили шесть беспилотников ВСУ

Фото: iStock/bbsferrari

Ночью 21 ноября система ПВО сбила шесть БПЛА над территорией Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем телеграм-канале.





До этого в Ленинградской области объявили беспилотную опасность. Губернатор предупредил, что в связи с введенным режимом в регионе может замедлиться работа мобильного интернета.

«Боевая работа продолжается», — написал Дрозденко.