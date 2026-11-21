Ракетную опасность объявили в четырех регионах РФ
Ракетную опасность объявили в четырех регионах России. Об этом сообщается в социальных сетях и мессенджерах местных властей.
О сигнале тревоги в Тульской области написал губернатор Дмитрий Миляев в своем телеграм-канале. Позднее он заявил, что особый режим отменили. О ракетной опасности также сообщили губернаторы Калужской, Брянской и Орловской областей —Владислав Шапша, Егор Ковальчук и Андрей Клычков.
При угрозе воздушного удара рекомендуется перейти в комнату без окон с несущими стенами, а также не пользоваться лифтом. Если человек находится на улице, ему следует зайти в ближайшее укрытие.
Ранее сообщалось, что ночную атаку украинских дронов отразили в Ростовской области.
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