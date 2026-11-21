Выросло число сбитых над Ленобластью беспилотников
Число сбитых над Ленинградской областью беспилотников выросло до 44. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем телеграм-канале.
По его словам, над территорией Ленинградской области сбили еще 38 вражеских БПЛА. Губернатор добавил, что в настоящее время боевая работа продолжается. Информации о возможных повреждениях или пострадавших пока нет.
Ранее Дрозденко сообщал о шести беспилотниках, перехваченных нал регионом. Он также допускал замедление работы мобильного интернета в связи с воздушной опасностью.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции (СВО) на территории Украины. Ее целью стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
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