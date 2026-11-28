Поражение тыловых объектов Украины, уничтожение опорников под Харьковом и складов с боеприпасами ВСУ: последние новости СВО на 28 ноября
Российские военные нанесли серию ударов по тыловым объектам Украины и сорвали попытки ВСУ усилить передовые позиции на нескольких направлениях. Беспилотники поразили энергетическую, топливную и транспортную инфраструктуру, а также морские суда, работающие на нужды украинской армии. Подробности — в материале «Радио 1».
Ночная работа ПВОМинувшей ночью расчёты противовоздушной обороны ВС РФ сбили 1 246 БПЛА самолётного типа. Средства перехвата сработали в небе над Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Смоленской, Воронежской, Калужской, Тульской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Самарской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, республиками Крым и Башкортостан. Все цели ликвидированы штатными средствами поражения.
Удары ВС РФ по тыловым объектам УкраиныВ ночь на 28 ноября российские беспилотники поразили объекты энергетических, топливных и транспортных объектов, а также морских судов, работающих на нужды ВСУ. Среди поражённых целей — подстанция «Заречье» 110 кВ в населённом пункте Белая Церковь Киевской области, питающая предприятия украинского ВПК.
Также уничтожен резервуар с горючим в Килии Одесской области, где хранилось топливо для украинской армии. Выведены из строя четыре железнодорожных локомотива в Синельниково Днепропетровской области, Коростене Житомирской области и Люботине Харьковской области, задействованные в перевозке вооружения и техники. В акватории Чёрного моря южнее Одессы поражено сухогрузное судно, доставлявшее на Украину грузы военного назначения.
Уничтожение НРТК ВСУ на Краснолиманском направленииОператоры беспилотных систем отдельной мотострелковой бригады 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» на Краснолиманском направлении продолжают поражать живую силу и технику ВСУ. По информации Минобороны РФ, минувшим днем объективный контроль зафиксировал прямые попадания FPV-дронов по наземным роботизированным платформам противника, которые пытались доставить на позиции продовольствие, боекомплекты и горючее. Удары по вражеской технике снижают боевые возможности противника и создают условия для продвижения штурмовых подразделений ВС РФ.
Ликвидация опорных пунктов ВСУ в Харьковской областиРасчёт буксируемых гаубиц М-46 мотострелкового полка 11-го армейского корпуса группировки «Север» минувшим днём ликвидировал блиндажи и укрепления с живой силой ВСУ, мешавшие продвижению штурмовых подразделений российской армии в Харьковской области. Беспилотные летательные аппараты обнаружили перемещения вражеских сил на одном из участков оборонительной линии. Полученные координаты были оперативно переданы в штаб, а затем и артиллеристам. Артиллерийский расчёт, действуя под руководством операторов беспилотников, открыл огонь по выявленным целям. Стрельба велась 130-мм осколочно-фугасными снарядами с расстояния около 25 километров. По завершении операции орудие было тщательно замаскировано.
Поражение опорных пунктов и мест размещения боевиков ВСУ остаётся приоритетом для артиллеристов: это открывает дорогу штурмовым подразделениям при наступательных действиях. При поддержке артиллерии и беспилотных систем штурмовики выбивают противника с позиций и расширяют буферную зону безопасности.
Удар «Мста-С» по опорныым пунктам ВСУАртиллерийский расчёт самоходки «Мста-С» из бригады 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Запад» круглосуточно выполняет огневые задачи. Очередным объектом поражения стал хорошо укреплённый опорный пункт ВСУ. Получив разведданные, экипаж выдвинулся на огневой рубеж и нанёс удар.
Укрепление вместе с боевиками и снаряжением ликвидировано. Напряжённость боевой работы показывает, насколько артиллерия востребована на передовой: выезд на позицию происходит как минимум раз в день. За минувший год самоходка совершила более 300 выходов на огневые задачи, поразив десятки объектов — живую силу, бронетехнику и оборонительные позиции противника.
Срыв выдвижения ВСУ в Запорожской областиОператоры разведывательных дронов группировки «Восток» засекли перемещение нескольких групп украинских военнослужащих по лесным полосам в Запорожской области. Враг планировал незаметно достичь передовой, передвигаясь небольшими отрядами и используя природные укрытия. Координаты выявленных целей передали экипажам танков Т-80БВМ.
Согласно данным Минобороны РФ, танкисты нанесли удары по группам живой силы ВСУ на маршрутах вдоль лесополос. Управление огнём и корректировку вели с беспилотников штатными средствами связи. В результате уничтожена живая сила противника, сорваны попытки выдвинуться к передовым позициям и усилить обороняющиеся подразделения. Своевременное обнаружение целей с помощью беспилотной авиации и последующие удары танковых экипажей пресекли переброску живой силы на этом участке фронта.
ВС РФ пресекли переброску резервов ВСУ на ДнепропетровщинеОператоры разведывательных БПЛА группировки «Восток» при контроле маршрутов противника в Днепропетровской области выявили переброску резервов ВСУ в районах населённых пунктов и прилегающих лесополосах. Украинские боевики передвигались небольшими группами, пытаясь незаметно добраться до передовых позиций и усилить обороняющиеся подразделения. Наблюдение позволило обнаружить места сосредоточения живой силы. По выявленным целям ВС РФ нанесли серию ударов FPV-дронами и квадрокоптерами со сбросами боеприпасов. Своевременное обнаружение и поражение резервов сорвало попытки противника усилить передовые позиции.
Ликвидация склада боеприпасов ВСУ на ХерсонщинеПодразделения беспилотных систем 49-й общевойсковой армии группировки «Днепр» круглосуточно вскрывают и уничтожают военные объекты ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Минувшим днем в ходе воздушной разведки операторы БПЛА обнаружили два замаскированных склада боеприпасов, оборудованных в разрушенных постройках промзоны одного из населённых пунктов правобережья.
Для поражения целей ВС РФ задействовали расчёты ударных коптерных дронов. Несмотря на активное противодействие средств радиоэлектронной борьбы противника, операторы точно вывели беспилотники на цели и выполнили серию ударов по складам украинских формирований. Точные попадания вызвали вторичную детонацию, что подтвердили кадры объективного контроля в режиме реального времени. Оба склада ВСУ полностью уничтожены.