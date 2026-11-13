«Солнцепек» уничтожила важный объект ВСУ, танки Т-80БВМ сработали на опережение, а ВС РФ ослабили сеть укреплений ВСУ: новости СВО на 13 ноября
Экипажи тяжелых огнеметных систем, танкисты и операторы беспилотников нанесли серию ударов по опорным пунктам, пунктам управления БПЛА и живой силе ВСУ на нескольких направлениях. Бойцы прикрытия отразили массированную атаку дронов, а разведка обеспечила оперативность поражения целей в сжатые сроки. Подробности — в материале «Радио 1».
«Солнцепек» уничтожила важный опорный пункт ВСУ полным пакетом
Экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» 11-го полка РХБ защиты 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» в свой профессиональный праздник термобарическими снарядами в ночное время уничтожил опорный пункт боевиков ВСУ. В ходе выполнения задачи огнеметная система выехала на огневую позицию и после пристрелочного выстрела полным пакетом уничтожила важный объект противника.
Во время выполнения задачи ТОС была обнаружена вражеской воздушной разведкой, после чего началась массированная атака FPV-дронов и БПЛА самолетного типа. Однако бойцы прикрытия своевременно среагировали, показали высокое мастерство и точность, сбив четыре БПЛА самолетного типа и три FPV-дрона противника. Благодаря их слаженным действиям, ТОС-1А осталась невредимой и завершила выполнение боевой задачи. Уничтожение опорного пункта с боевиками ВСУ обеспечило продвижение наших штурмовых групп на особо важном участке фронта.
Специалисты РХБ защиты группировки «Запад» отмечают высокую огневую мощь боевой машины ТОС-1А и ее маневренность – она отлично зарекомендовала себя в ходе СВО. Применения военнослужащими термобарических боеприпасов позволяет проводить уничтожение боевиков ВСУ, укрывшихся в окопах, укрепленных сооружениях или бронетехнике.
«Тосочка» ударила по координатам разведки под Харьковом
В ходе выполнения боевых задач в зоне проведения СВО экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-2 «Тосочка» полка РХБЗ 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» продолжают уничтожать опорные пункты боевиков ВСУ в Харьковской области. От разведывательных подразделений и операторов БпС, ведущих непрерывный мониторинг вражеских позиций, поступили координаты обнаруженных целей.
Действуя по поступившей команде, экипаж ТОС-2 оперативно осуществил загрузку машины боекомплектом, выдвинулся на позицию и нанес удар по целям с использованием термобарических боеприпасов. В результате точного попадания опорные пункты противника были полностью уничтожены, боевики ВСУ, находившиеся в укреплении, понесли потери. После выполнения задачи система была выведена в безопасный район.
Получение координат, подготовка машины, выезд и возвращение – все этапы проходят в сжатые сроки. Взаимодействие с разведкой обеспечивает оперативность поражения целей. В условиях проведения специальной военной операции задачи специалистов включают мониторинг и оценку радиационной, химической и биологической обстановки, а также нанесение ударов по противнику с применением тяжелых огнеметных систем и ударных беспилотных летательных аппаратов. Помимо боевой работы, специалисты проводят маскировку своих объектов от визуального наблюдения противника, используя специализированные мобильные подразделения для постановки дымовых завес. Комплексный подход к решению задач РХБ защиты требует от военнослужащих не только высокой технической подготовки, но и глубоких знаний в области химии, биологии и физики.
Оптоволоконные дроны против РЭБ
Военнослужащие бригады имени Святого Благоверного князя Александра Невского наносят удары по позициям и технике ВСУ в Краматорске, снижая оборонительный потенциал противника в Славянско-Краматорской агломерации. Для разведки и нанесения ударов по противнику применяются БПЛА различных типов, стоящие на вооружении подразделения беспилотных систем и разного снаряжения. В условиях применения противником средств радиоэлектронной борьбы используются дроны с оптоволоконным каналом управления. В боевой работе операторы пользуются штатными средствами радиосвязи и управления, в том числе спутниковыми радиоканалами связи.
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Уничтожены антенны связи и спутниковых станций, пункты управления, блиндажи и живая сила противника, а также тяжелые БПЛА на маршрутах полета с нагрузкой. Подразделения «Южной» группировки войск ведут постоянную работу в тылу врага, блокируют пути автомобильного сообщения, уничтожают пункты управления БПЛА, военные склады, а также огневые позиции артиллерии.
Точное попадание по пункту управления БПЛА под Славянском
Обеспечивая огневую поддержку наступающим подразделениям, расчеты 2-й гвардейской артиллерийской бригады и 85-й отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки войск обнаружили пункт управления БПЛА противника. Точным попаданием цель была уничтожена. Подразделения «Южной» группировки войск ведут постоянную работу в ближнем тылу врага, лишая передовые позиции противника возможностей к ведению эффективной обороны, посредством блокирования путей автомобильного сообщения, уничтожения военного имущества и складов, а также поражения пунктов управления БПЛА и огневых позиций вражеской артиллерии.
Сеть укреплений ВСУ ослаблена в Запорожской области
При наблюдении за передовыми позициями противника операторы разведывательных БПЛА выявили сеть укрепленных опорных пунктов ВСУ в Запорожской области. Оборонительные сооружения включали оборудованные блиндажи, укрытия для живой силы и огневые позиции, связанные между собой ходами сообщения. Для поражения выявленных укреплений были задействованы расчеты 122-мм самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» группировки войск «Восток». Артиллеристы нанесли серию ударов по опорным пунктам противника.
В результате огневого поражения, согласно представленным сведениям, уничтожены укрепленные позиции и укрытия с находившейся в них живой силой ВСУ. При ведении боевой работы артиллеристы использовали штатные средства геопривязки, связи и управления отечественного производства. Уничтожение оборонительных сооружений ослабило передовые рубежи противника и создало условия для дальнейшего продвижения подразделений группировки «Восток».
Танки Т-80БВМ сорвали попытку ВСУ расширить зону применения дронов
Операторы разведывательных БПЛА подразделения войск беспилотных систем группировки войск «Восток» обнаружили попытку подразделений беспилотных систем ВСУ выдвинуть свои расчеты ближе к линии боевого соприкосновения в Запорожской области. Противник оборудовал передовые пункты управления беспилотниками, рассчитывая увеличить дальность их применения и расширить зону контроля над позициями подразделений группировки «Восток». Выявленные места размещения операторов и оборудования управления БПЛА стали целями для экипажей танков Т-80БВМ.
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Танкисты нанесли огневое поражение по обнаруженным позициям. В результате, согласно данным объективного контроля, уничтожены передовые пункты управления беспилотниками вместе с оборудованием и находившимися там расчетами ВСУ. Удары сорвали попытку противника расширить зону применения ударных БПЛА и снизили угрозу для передовых подразделений группировки «Восток».