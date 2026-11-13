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Почти 60 дронов сбили на подлёте к Москве за три часа

Собянин сообщил о ликвидации 59 БПЛА на подлёте к Москве
Фото: iStock/shcherbak volodymyr

С вечера 12 ноября украинские вооружённые формирования пытаются атаковать Москву. На протяжении последних трёх часов в небе над столичным регионом работает система ПВО.



Как сообщил в телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин, за этот промежуток времени российские военные уничтожили или перехватили 59 беспилотных летательных аппаратов. Сведения о последствиях на земеле не поступали.

«Восемь БПЛА уничтожено ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в последнем посте градоначальника от 00:00.
Менее интенсивную атаку на Москву киевский режим пытался осуществить прошлой ночью. Тогда силы ПВО сбили пять дронов.
Александр Огарёв

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