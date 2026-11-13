Почти 60 дронов сбили на подлёте к Москве за три часа

13 ноября 2026, 00:11

Собянин сообщил о ликвидации 59 БПЛА на подлёте к Москве

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

С вечера 12 ноября украинские вооружённые формирования пытаются атаковать Москву. На протяжении последних трёх часов в небе над столичным регионом работает система ПВО.





Как сообщил в телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин, за этот промежуток времени российские военные уничтожили или перехватили 59 беспилотных летательных аппаратов. Сведения о последствиях на земеле не поступали.



«Восемь БПЛА уничтожено ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в последнем посте градоначальника от 00:00.